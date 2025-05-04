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"Она провалилась": в США унизили Украину
"Она провалилась": в США унизили Украину - РИА Новости, 04.05.2025
"Она провалилась": в США унизили Украину
Украина является недееспособной страной, она провалилась как государство, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу "Прямой... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина является недееспособной страной, она провалилась как государство, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу "Прямой эфир"."Мы с самого начала знали, что независимая Украина, которая проявила себя после распада Советского союза, является недееспособной нацией. Эта страна провалилась как политически и экономически, так и с точки зрения государства", — отметил он.Эксперт также добавил, что США используют Украину как инструмент борьбы с Россией, несмотря на все "грехи" киевского режима."Украина – страна, где коррупция является правилом, а не исключением. США знали это, но работали на более масштабную цель – свержение России", — заключил экс-разведчик.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей страны считают коррупцию самой большой угрозой для развития государства.
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в мире, украина, сша, россия, скотт риттер
В мире, Украина, США, Россия, Скотт Риттер
"Она провалилась": в США унизили Украину
Риттер: Украина провалилась политически, экономически и как государство