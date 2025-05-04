https://ria.ru/20250504/ukraina-2014906093.html

Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине

Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 04.05.2025

Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что есть "очень хороший" шанс на урегулирование конфликта на Украине. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T17:30:00+03:00

2025-05-04T17:30:00+03:00

2025-05-04T17:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что есть "очень хороший" шанс на урегулирование конфликта на Украине."Я считаю, что у нас есть очень хороший шанс это сделать", - заявил он, говоря о перспективе урегулирования конфликта на Украине.Вместе с тем, американский лидер добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.

https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html

украина

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Ольга Фомченкова

украина, дональд трамп, в мире, сша