https://ria.ru/20250504/ukraina-2014906093.html
Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине
Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 04.05.2025
Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что есть "очень хороший" шанс на урегулирование конфликта на Украине. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T17:30:00+03:00
2025-05-04T17:30:00+03:00
2025-05-04T17:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что есть "очень хороший" шанс на урегулирование конфликта на Украине."Я считаю, что у нас есть очень хороший шанс это сделать", - заявил он, говоря о перспективе урегулирования конфликта на Украине.Вместе с тем, американский лидер добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дональд трамп, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дональд Трамп, В мире, США
Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине
Трамп: существует очень хороший шанс на урегулирование украинского конфликта