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Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 04.05.2025 (обновлено: 17:32 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014906093.html
Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине
Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 04.05.2025
Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что есть "очень хороший" шанс на урегулирование конфликта на Украине. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T17:30:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
дональд трамп
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что есть "очень хороший" шанс на урегулирование конфликта на Украине."Я считаю, что у нас есть очень хороший шанс это сделать", - заявил он, говоря о перспективе урегулирования конфликта на Украине.Вместе с тем, американский лидер добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html
украина
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украина, дональд трамп, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дональд Трамп, В мире, США
Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине

Трамп: существует очень хороший шанс на урегулирование украинского конфликта

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что есть "очень хороший" шанс на урегулирование конфликта на Украине.
"Я считаю, что у нас есть очень хороший шанс это сделать", - заявил он, говоря о перспективе урегулирования конфликта на Украине.
Вместе с тем, американский лидер добавил, что существует вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДональд ТрампВ миреСША
 
 
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