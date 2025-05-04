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Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, пишет NYT - РИА Новости, 04.05.2025
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16:13 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014898718.html
Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, пишет NYT
Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, пишет NYT - РИА Новости, 04.05.2025
Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, пишет NYT
Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции, сообщает газета New... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:13:00+03:00
2025-05-04T16:13:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции, сообщает газета New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США. По словам двух чиновников, ожидается, что система из Израиля будет доставлена Украине к лету, и речь идет об одной из более старых моделей. "Система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет передана Украине после ремонта, также западные союзники обсуждают организацию передачи еще одной со стороны Германии или Греции", - сообщает издание. Один из чиновников заявил газете, что две из восьми систем ПВО, которыми на данный момент располагает Киев, сейчас находятся на ремонте. Как пишет издание, согласно экспортным правилам США, для любых поставок американских систем Patriot требуется одобрение Вашингтона, даже если они поступают через другие страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014774979.html
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в мире, украина, израиль, германия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Израиль, Германия, Сергей Лавров, НАТО
Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, пишет NYT

NYT: Киев получит систему Patriot из Израиля и еще одну из Германии или Греции

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции, сообщает газета New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США.
По словам двух чиновников, ожидается, что система из Израиля будет доставлена Украине к лету, и речь идет об одной из более старых моделей.
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"Система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет передана Украине после ремонта, также западные союзники обсуждают организацию передачи еще одной со стороны Германии или Греции", - сообщает издание.
Один из чиновников заявил газете, что две из восьми систем ПВО, которыми на данный момент располагает Киев, сейчас находятся на ремонте.
Как пишет издание, согласно экспортным правилам США, для любых поставок американских систем Patriot требуется одобрение Вашингтона, даже если они поступают через другие страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаИзраильГерманияСергей ЛавровНАТО
 
 
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