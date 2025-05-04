https://ria.ru/20250504/ukraina-2014896521.html

Мошенники начали обманывать россиян от имени военной прокуратуры

Мошенники начали обманывать россиян от имени военной прокуратуры - РИА Новости, 04.05.2025

Мошенники начали обманывать россиян от имени военной прокуратуры

Телефонные аферисты начали связываться с россиянами от имени военной прокуратуры и запугивать их переводами денег на Украину, рассказали в управлении по... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:53:00+03:00

2025-05-04T15:53:00+03:00

2025-05-04T15:53:00+03:00

россия

украина

технологии

мошенники

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Телефонные аферисты начали связываться с россиянами от имени военной прокуратуры и запугивать их переводами денег на Украину, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "УБК МВД России фиксируются факты коммуникации мошенников с гражданами России от лица военной прокуратуры! Аферисты связываются с гражданами от лица военной прокуратуры и запугивают тем, что мошенники получили доступ к их банковским счетам", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным ведомства, аферисты убеждают граждан, что для предотвращения перевода денег с их банковских счетов на Украину нужно снять деньги и передать курьеру, чтобы тот поместил их для сохранности в специально крытую банковскую ячейку. "Военная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. Сотрудники военной прокуратуры никогда не будут звонить гражданам по вышеуказанным фактам и тем более требовать передать свои денежные средства курьеру", - подчеркнули в управлении. Кроме того, полицейские напомнили, что, если гражданам звонят аферисты, не нужно паниковать и поддаваться на провокации мошенников. Следует положить трубку и ни в коем случае не передавать никому деньги или ценности. Вместо этого необходимо сообщить о звонке полиции.

https://ria.ru/20250504/moshenniki-2014860726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, технологии, мошенники