Орбан напомнил, что без решения Венгрии Украина не вступит в ЕС
Орбан: без Венгрии не будет никакого вступления Украины в Евросоюз
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Владимир Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают то, что думает венгерский народ, и что без Венгрии нет никакого вступления Украины в Евросоюз.
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Как написал Орбан на своей странице в соцсети X, ни Зеленский, "ни бюрократы в Брюсселе не решают то, что думает венгерский народ". "Без Венгрии нет никакого вступления Украины в ЕС. Каждый венгр скажет свое слово по этому вопросу. Нравится вам это или нет. Вот как мы работаем здесь", - написал Орбан.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.