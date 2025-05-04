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Орбан напомнил, что без решения Венгрии Украина не вступит в ЕС - РИА Новости, 04.05.2025
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14:01 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014880477.html
Орбан напомнил, что без решения Венгрии Украина не вступит в ЕС
Орбан напомнил, что без решения Венгрии Украина не вступит в ЕС - РИА Новости, 04.05.2025
Орбан напомнил, что без решения Венгрии Украина не вступит в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Владимир Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают то, что думает венгерский народ, и что без Венгрии... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:01:00+03:00
2025-05-04T14:01:00+03:00
в мире
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виктор орбан
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Владимир Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают то, что думает венгерский народ, и что без Венгрии нет никакого вступления Украины в Евросоюз. Как сообщали СМИ, Зеленский утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС и что большинство венгров, по опросам, якобы за вступление Украины в блок. Как написал Орбан на своей странице в соцсети X, ни Зеленский, "ни бюрократы в Брюсселе не решают то, что думает венгерский народ". "Без Венгрии нет никакого вступления Украины в ЕС. Каждый венгр скажет свое слово по этому вопросу. Нравится вам это или нет. Вот как мы работаем здесь", - написал Орбан. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html
https://ria.ru/20250501/zelenskiy-2014524796.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз
Орбан напомнил, что без решения Венгрии Украина не вступит в ЕС

Орбан: без Венгрии не будет никакого вступления Украины в Евросоюз

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Владимир Зеленский, ни "бюрократы в Брюсселе" не решают то, что думает венгерский народ, и что без Венгрии нет никакого вступления Украины в Евросоюз.
Как сообщали СМИ, Зеленский утверждал, что Будапешт делает очень опасные вещи для ЕС и что большинство венгров, по опросам, якобы за вступление Украины в блок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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Как написал Орбан на своей странице в соцсети X, ни Зеленский, "ни бюрократы в Брюсселе не решают то, что думает венгерский народ". "Без Венгрии нет никакого вступления Украины в ЕС. Каждый венгр скажет свое слово по этому вопросу. Нравится вам это или нет. Вот как мы работаем здесь", - написал Орбан.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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