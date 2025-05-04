https://ria.ru/20250504/ukraina-2014850636.html

Примирение с Украиной неизбежно, заявил Путин

Примирение с Украиной неизбежно, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025

Примирение с Украиной неизбежно, заявил Путин

Примирение России и Украины неизбежно, это вопрос времени, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:45:00+03:00

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2025-05-04T10:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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владимир путин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Примирение России и Украины неизбежно, это вопрос времени, заявил президент России Владимир Путин."Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Кадры вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Слова президента РФ приводит Telegram-канал "Вести".

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014349601.html

украина

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, владимир путин, павел зарубин, в мире