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Примирение с Украиной неизбежно, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 04.05.2025 (обновлено: 10:54 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014850636.html
Примирение с Украиной неизбежно, заявил Путин
Примирение с Украиной неизбежно, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
Примирение с Украиной неизбежно, заявил Путин
Примирение России и Украины неизбежно, это вопрос времени, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:45:00+03:00
2025-05-04T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Примирение России и Украины неизбежно, это вопрос времени, заявил президент России Владимир Путин."Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Кадры вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Слова президента РФ приводит Telegram-канал "Вести".
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014349601.html
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украина, россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Примирение с Украиной неизбежно, заявил Путин

Путин назвал примирение с Украиной вопросом времени

© AP Photo / Sergei ChuzavkovРека Днепр в Киеве, Украина
Река Днепр в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Река Днепр в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Примирение России и Украины неизбежно, это вопрос времени, заявил президент России Владимир Путин.
"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Кадры вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Слова президента РФ приводит Telegram-канал "Вести".
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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2 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинВ мире
 
 
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