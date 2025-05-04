https://ria.ru/20250504/ukraina-2014850636.html
Примирение с Украиной неизбежно, заявил Путин
Примирение с Украиной неизбежно, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
Примирение с Украиной неизбежно, заявил Путин
Примирение России и Украины неизбежно, это вопрос времени, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:45:00+03:00
2025-05-04T10:45:00+03:00
2025-05-04T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Примирение России и Украины неизбежно, это вопрос времени, заявил президент России Владимир Путин."Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Кадры вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Слова президента РФ приводит Telegram-канал "Вести".
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014349601.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Примирение с Украиной неизбежно, заявил Путин
Путин назвал примирение с Украиной вопросом времени