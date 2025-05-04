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США развернулись на выход с Украины - РИА Новости, 04.05.2025
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08:00 04.05.2025 (обновлено: 08:01 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html
США развернулись на выход с Украины
США развернулись на выход с Украины - РИА Новости, 04.05.2025
США развернулись на выход с Украины
Последние дни из Вашингтона пошла волна заявлений с лейтмотивом "Трамп сделал свое дело — Трамп может уходить". Вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио — все... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:00:00+03:00
2025-05-04T08:01:00+03:00
аналитика
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Последние дни из Вашингтона пошла волна заявлений с лейтмотивом "Трамп сделал свое дело — Трамп может уходить". Вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио — все они транслируют одну мысль. Трамп практически договорился с Путиным, Трамп практически договорился с Зеленским — осталось усадить этих двоих за стол переговоров и дальше пускай друг с другом договариваются сами. А Штаты — все. Сколько можно, в конце концов, — летать раз за разом через всю планету, чтобы урегулировать глубоко периферийный для США конфликт в Восточной Европе, когда у американцев на повестке Гренландия, Индия, Китай?Эти намеки на то, что США свое дело сделали, — начало финального акта трагифарса "Трамп — миротворец". К чему должно прийти, к тому и идет. Сигналы о том, что Вашингтон планирует выйти из украинского конфликта, пошли еще в прошлом году, до избрания Трампа и без связи с фактором американского президента. США объективно стало выгодно встать из-за стола, не закончив игры — поручить играть за себя Европе. Задача-максимум украинской игры — использовать Украину как таран для нанесения России стратегического поражения и ее десуверенизации — не выполнена. С этой точки зрения игра, очевидно, проиграна. Остается с цепкой американской прагматичностью обернуть поражение к своей пользе и выполнить задачу-минимум.США невыгодно, чтобы язва в центре Европы заросла. Им выгодно, чтобы она и дальше кровоточила, взаимно ослабляя стратегических конкурентов Америки — Россию и Евросоюз. Но не ослабляя саму Америку. Решение? Выйти из игры, не закрывая саму игру.Трамп с момента возвращения в Белый дом шел именно к этому. Другое дело, что он из своих личных политических целей хотел обернуть уход Америки с Украины в миротворческую обертку. "Просто перестать стрелять" — заморозить войну по линии фронта. Понятно, что без урегулирования первопричин конфликта замороженные боевые действия быстро возобновятся, но Трампу-то что с того? Он к тому времени уже продаст себя избирателям как великого дипломата, в идеале получит Нобелевскую премию мира, а дальше сами-сами-сами. По разным причинам этот план Трампу не удается. Поэтому его люди уже намекают на готовность Вашингтона выбрать самый циничный сценарий: уйти, ничего не сделав, сказав при этом, что все уже сделали. Тем более, подписанное на днях с Киевом соглашение о недрах дает трампистам хоть какое-то основание сказать внутренней аудитории, что они добились хоть чего-то. Итого: американцы явно собираются "слиться с темы", предоставив россиянам, украинцам и европейским союзникам последних дальше разбираться самим. Как будет дальше решаться украинский вопрос? Это зависит... от США. Точнее — от российско-американских переговоров или даже российско-американского торга. Ведь американцы, как еврей из анекдота, который прощается, но не уходит. Их выход из украинской игры на практике означает прекращение инвестирования в проект "Анти-Россия" — отказ от предоставления киевскому режиму новых "пакетов помощи", оружия и кредитов. Но остаются американские военспецы в Киеве, предоставление разведданных и услуг связи "Старлинк". Трамп — делец, и лишение ВСУ всего этого будет предметом торга.Самое главное — остается военный блок НАТО и входящие в него союзники США в Европе, которые из конфликта на Украине выходить не намерены. Они собираются жертвовать режиму Зеленского и дальше, и прежде всего — продолжать поставлять оружие на войну с Россией. При этом собственные военные склады у европейцев давно исчерпаны, европейская военная промышленность слишком слаба и не справляется с потоком заказов. Единственное решение — закупать усиленными темпами продукцию американского ВПК, и в Вашингтоне это решение уже горячо одобрили.То есть в идеальном для США сценарии американцы будут зарабатывать на украинском конфликте не только стратегически, но и прямо сейчас финансово — долларами, продавая немцам и шведам ракеты на войну с Россией для передачи Киеву. Этот сценарий Москва должна сломать. Именно для этого сейчас нужны российско-американские отношения и российско-американские переговоры.США остро необходима Россия. Она им была нужна и при демократах — и Обама с Байденом ее пытались сломать, подчинить себе, в том числе через украинский "таран". Нужна и при республиканцах — потому Трамп упорно пытается "поладить с Путиным". Россия необходима ему как влиятельный уважаемый игрок и посредник в исламском мире, как великая арктическая держава, как уникальный на планете источник всевозможных ресурсов, включая пресловутые редкоземы.Получить все это, победив Россию в прокси-войне, не вышло, остается с ней сторговаться. И в этом торге Москва может и должна выставить свои условия, которые касаются даже не одной Украины, а всего ее западного пограничья. Выполнение этих условий осуществит заявленные Москвой в конце 2021 года предложения по гарантиям безопасности в Европе и создаст Союзному государству России и Белоруссии надежную зону безопасности по всему периметру его западных границ.
https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014349601.html
https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html
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Александр Носович
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Александр Носович
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аналитика, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, дональд трамп
Аналитика, США, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Дональд Трамп

США развернулись на выход с Украины

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Александр Носович
Александр Носович
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Последние дни из Вашингтона пошла волна заявлений с лейтмотивом "Трамп сделал свое дело — Трамп может уходить". Вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио — все они транслируют одну мысль. Трамп практически договорился с Путиным, Трамп практически договорился с Зеленским — осталось усадить этих двоих за стол переговоров и дальше пускай друг с другом договариваются сами. А Штаты — все. Сколько можно, в конце концов, — летать раз за разом через всю планету, чтобы урегулировать глубоко периферийный для США конфликт в Восточной Европе, когда у американцев на повестке Гренландия, Индия, Китай?
Эти намеки на то, что США свое дело сделали, — начало финального акта трагифарса "Трамп — миротворец". К чему должно прийти, к тому и идет. Сигналы о том, что Вашингтон планирует выйти из украинского конфликта, пошли еще в прошлом году, до избрания Трампа и без связи с фактором американского президента. США объективно стало выгодно встать из-за стола, не закончив игры — поручить играть за себя Европе. Задача-максимум украинской игры — использовать Украину как таран для нанесения России стратегического поражения и ее десуверенизации — не выполнена. С этой точки зрения игра, очевидно, проиграна. Остается с цепкой американской прагматичностью обернуть поражение к своей пользе и выполнить задачу-минимум.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга
2 мая, 08:00
США невыгодно, чтобы язва в центре Европы заросла. Им выгодно, чтобы она и дальше кровоточила, взаимно ослабляя стратегических конкурентов Америки — Россию и Евросоюз. Но не ослабляя саму Америку. Решение? Выйти из игры, не закрывая саму игру.
Трамп с момента возвращения в Белый дом шел именно к этому. Другое дело, что он из своих личных политических целей хотел обернуть уход Америки с Украины в миротворческую обертку. "Просто перестать стрелять" — заморозить войну по линии фронта. Понятно, что без урегулирования первопричин конфликта замороженные боевые действия быстро возобновятся, но Трампу-то что с того? Он к тому времени уже продаст себя избирателям как великого дипломата, в идеале получит Нобелевскую премию мира, а дальше сами-сами-сами.
По разным причинам этот план Трампу не удается. Поэтому его люди уже намекают на готовность Вашингтона выбрать самый циничный сценарий: уйти, ничего не сделав, сказав при этом, что все уже сделали. Тем более, подписанное на днях с Киевом соглашение о недрах дает трампистам хоть какое-то основание сказать внутренней аудитории, что они добились хоть чего-то.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
"Последний шанс". Путин сделал Зеленскому интересное предложение
2 мая, 08:00
Итого: американцы явно собираются "слиться с темы", предоставив россиянам, украинцам и европейским союзникам последних дальше разбираться самим. Как будет дальше решаться украинский вопрос? Это зависит... от США. Точнее — от российско-американских переговоров или даже российско-американского торга. Ведь американцы, как еврей из анекдота, который прощается, но не уходит. Их выход из украинской игры на практике означает прекращение инвестирования в проект "Анти-Россия" — отказ от предоставления киевскому режиму новых "пакетов помощи", оружия и кредитов. Но остаются американские военспецы в Киеве, предоставление разведданных и услуг связи "Старлинк". Трамп — делец, и лишение ВСУ всего этого будет предметом торга.
Самое главное — остается военный блок НАТО и входящие в него союзники США в Европе, которые из конфликта на Украине выходить не намерены. Они собираются жертвовать режиму Зеленского и дальше, и прежде всего — продолжать поставлять оружие на войну с Россией. При этом собственные военные склады у европейцев давно исчерпаны, европейская военная промышленность слишком слаба и не справляется с потоком заказов. Единственное решение — закупать усиленными темпами продукцию американского ВПК, и в Вашингтоне это решение уже горячо одобрили.
То есть в идеальном для США сценарии американцы будут зарабатывать на украинском конфликте не только стратегически, но и прямо сейчас финансово — долларами, продавая немцам и шведам ракеты на войну с Россией для передачи Киеву. Этот сценарий Москва должна сломать. Именно для этого сейчас нужны российско-американские отношения и российско-американские переговоры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Трамп принял пас от Путина
30 апреля, 08:00
США остро необходима Россия. Она им была нужна и при демократах — и Обама с Байденом ее пытались сломать, подчинить себе, в том числе через украинский "таран". Нужна и при республиканцах — потому Трамп упорно пытается "поладить с Путиным". Россия необходима ему как влиятельный уважаемый игрок и посредник в исламском мире, как великая арктическая держава, как уникальный на планете источник всевозможных ресурсов, включая пресловутые редкоземы.
Получить все это, победив Россию в прокси-войне, не вышло, остается с ней сторговаться. И в этом торге Москва может и должна выставить свои условия, которые касаются даже не одной Украины, а всего ее западного пограничья. Выполнение этих условий осуществит заявленные Москвой в конце 2021 года предложения по гарантиям безопасности в Европе и создаст Союзному государству России и Белоруссии надежную зону безопасности по всему периметру его западных границ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Европа готовится к победе России
28 апреля, 08:00
 
АналитикаСШАРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОДональд Трамп
 
 
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