https://ria.ru/20250504/udar-2014850159.html
ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.05.2025
ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской области
Удары нанесены по местам дислокации и военной техники ВСУ в городе Орехов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:42:00+03:00
2025-05-04T10:42:00+03:00
2025-05-04T10:43:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Удары нанесены по местам дислокации и военной техники ВСУ в городе Орехов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прифронтовой город Орехов — удары пришлись по местам дислокации и технике, приданной подразделениям", - сказал Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской области
ВС РФ нанесли удары по местам дислокации боевиков ВСУ в Запорожской области