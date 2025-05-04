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ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 04.05.2025 (обновлено: 10:43 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/udar-2014850159.html
ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.05.2025
ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской области
Удары нанесены по местам дислокации и военной техники ВСУ в городе Орехов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:42:00+03:00
2025-05-04T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Удары нанесены по местам дислокации и военной техники ВСУ в городе Орехов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прифронтовой город Орехов — удары пришлись по местам дислокации и технике, приданной подразделениям", - сказал Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, россия, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской области

ВС РФ нанесли удары по местам дислокации боевиков ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Удары нанесены по местам дислокации и военной техники ВСУ в городе Орехов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Прифронтовой город Орехов — удары пришлись по местам дислокации и технике, приданной подразделениям", - сказал Лебедев.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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