https://ria.ru/20250504/udar-2014850159.html

ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской области

ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.05.2025

ВС России нанесли удары по боевикам ВСУ в Запорожской области

Удары нанесены по местам дислокации и военной техники ВСУ в городе Орехов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:42:00+03:00

2025-05-04T10:42:00+03:00

2025-05-04T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Удары нанесены по местам дислокации и военной техники ВСУ в городе Орехов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Прифронтовой город Орехов — удары пришлись по местам дислокации и технике, приданной подразделениям", - сказал Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

киев

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запорожская область, россия, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность