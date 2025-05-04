https://ria.ru/20250504/uchebnik-2014834555.html

Детей в Молдавии учат, что молдаван как нации не существует

Детей в Молдавии учат, что молдаван как нации не существует - РИА Новости, 04.05.2025

Детей в Молдавии учат, что молдаван как нации не существует

Молдавский учебник по истории для старших классов утверждает, что молдаван как нации не существует, поскольку все они на самом деле якобы являются румынами,... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T05:49:00+03:00

2025-05-04T05:49:00+03:00

2025-05-04T06:00:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Молдавский учебник по истории для старших классов утверждает, что молдаван как нации не существует, поскольку все они на самом деле якобы являются румынами, выяснил корреспондент РИА Новости.Ранее РИА Новости публиковало выдержки из молдавского учебника по истории, где СССР обвиняли в начале Второй Мировой войны, а Сталинградскую битву называли "катастрофой". Авторы учебника продвигают нарративы о том, что Молдавия — это исконная территория румынских народов, более того, они отказывают молдавской национальности в праве на существование. К примеру, в главе, которая объясняет необходимость присоединения Молдавии к Румынии в 1918 году, использовано мнение члена Национальной молдавской партии Теофила Ионку. На конгрессе народов России в сентябре 1917 года он утверждал, что "молдавской нации не существует". Политик настаивал, что названия "Молдова" и "молдаване" имеют исключительно территориальное, а не национальное происхождение. Неудивительно, что и захват территории МССР румынскими войсками в 1941 году описывается как "освобождение".Более того, авторы позволяют себе откровенно искажать данные. В частности, ссылаясь на данные переписи населения от 2024 года, они указывают, что "в Республике Молдова, помимо румынского населения, составляющего большинство, около 82 процентов, которое идентифицирует себя как румынское или молдавское, проживают этнические меньшинства". При этом Национальное бюро статистики в отчете о проведении переписи четко указывает, что 77,2 процента населения считают себя молдаванами и лишь 7,9 процента — румынами. Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории, а также навязывания обществу идеи объединения с Румынией, например, под предлогом упрощения процесса вступления в ЕС.Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи с присутствием в молдавских учебниках "История румын" глав и тезисов, героизирующих нацизм. Министр образования республики Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с Россией из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения путем ликвидации постсоветской республики как отдельного государства.

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014640966.html

https://ria.ru/20250501/moldavija-2014533938.html

https://ria.ru/20250429/moldavija-2014083844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, румыния, россия, евросоюз