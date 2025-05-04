https://ria.ru/20250504/tsel-2014861194.html

МИД назвал цель киевского режима в конфликте с Россией

МИД назвал цель киевского режима в конфликте с Россией - РИА Новости, 04.05.2025

МИД назвал цель киевского режима в конфликте с Россией

Истинная цель киевского режима состоит не в достижении мира, а в обогащении за счет Запада и распространении неонацистской идеологии, заявила официальный... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:39:00+03:00

2025-05-04T11:39:00+03:00

2025-05-04T11:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

москва

владимир зеленский

мария захарова

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Истинная цель киевского режима состоит не в достижении мира, а в обогащении за счет Запада и распространении неонацистской идеологии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. “Разговоры о перемирии для киевского режима — это насмешка над усилиями тех, кто хочет мира. Их истинная цель — доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума — классическое поведение террористов. Только на Банковой ещё и воруют предоставляемые миллиарды”, - сказала она телеканалу ТВЦ. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал в своих соцсетях картинку с Зеленским, смотрящим на горящий Кремль. Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014840743.html

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россия, киев, москва, владимир зеленский, мария захарова