Белый дом опубликовал изображение Трампа ко дню "Звездных войн"
Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе ситха из Звездных войн
© Фото : аккаунт Белого дома в соцсети XИзображение Трампа в образе из "Звездных войн", опубликованное Белым домом
Изображение Трампа в образе из "Звездных войн", опубликованное Белым домом
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Белый Дом на своей странице в соцсети X в день франшизы "Звездные войны" опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе из знаменитой киносаги, предположительно, сгенерированное при помощи нейросети.
Фанаты празднуют день "Звездных войн" именно 4 мая, поскольку эта дата, произнесенная на английском языке, созвучна словам из широко известной цитаты из кинофраншизы "Да пребудет с тобой сила" ("May the force be with you" и "May the 4th (fourth) be with you").
"Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13 (преступной группировки Mara Salvatrucha - ред.). Вы не повстанцы - вы Империя", - говорится в публикации Белого Дома.
На изображении, сгенерированном, вероятно, при помощи нейросети, Трамп, облаченный в одежду джедая, стоит на фоне американских флагов и двух белоголовых орланов, традиционно символизирующих США. При этом, как обратили внимание в комментариях пользователи соцсети, в руке он держит красный световой меч ситхов – адептов "темной стороны" силы.
Ранее Трамп опубликовал сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстал в образе папы Римского.
© Фото : Аккаунт Дональда Трампа в Truth SocialТрамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского
© Фото : Аккаунт Дональда Трампа в Truth Social
Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.