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Трамп допустил отправку войск в Гренландию - РИА Новости, 04.05.2025
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21:10 04.05.2025 (обновлено: 21:29 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html
Трамп допустил отправку войск в Гренландию
Трамп допустил отправку войск в Гренландию - РИА Новости, 04.05.2025
Трамп допустил отправку войск в Гренландию
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T21:10:00+03:00
2025-05-04T21:29:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата Гренландии."Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может", — ответил он на соответствующий вопрос.Глава государства в очередной раз подчеркнул, что США "очень сильно" нуждаются в Гренландии, так как она необходима им для обеспечения международной безопасности.Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что этот остров должен войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.В середине марта в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума по вопросу полной независимости от Дании. При этом ни одна местная политическая партия, равно как и подавляющее большинство граждан, не поддерживает присоединение к США. Новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что Штаты не получат эту территорию, а гренландцы сами будут определять свое будущее.До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013398033.html
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в мире, гренландия, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дональд Трамп
Трамп допустил отправку войск в Гренландию

Трамп может отправить войска в Гренландию при определенных обстоятельствах

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата Гренландии.
«
"Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может", — ответил он на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
"Не шучу". Трамп подтвердил желание присоединить Гренландию и Канаду
25 апреля, 13:45
Глава государства в очередной раз подчеркнул, что США "очень сильно" нуждаются в Гренландии, так как она необходима им для обеспечения международной безопасности.
Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что этот остров должен войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.
В середине марта в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума по вопросу полной независимости от Дании. При этом ни одна местная политическая партия, равно как и подавляющее большинство граждан, не поддерживает присоединение к США. Новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что Штаты не получат эту территорию, а гренландцы сами будут определять свое будущее.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАДональд Трамп
 
 
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