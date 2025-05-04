https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html

Трамп допустил отправку войск в Гренландию

Трамп допустил отправку войск в Гренландию - РИА Новости, 04.05.2025

Трамп допустил отправку войск в Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T21:10:00+03:00

2025-05-04T21:10:00+03:00

2025-05-04T21:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата Гренландии."Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может", — ответил он на соответствующий вопрос.Глава государства в очередной раз подчеркнул, что США "очень сильно" нуждаются в Гренландии, так как она необходима им для обеспечения международной безопасности.Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что этот остров должен войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.В середине марта в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума по вопросу полной независимости от Дании. При этом ни одна местная политическая партия, равно как и подавляющее большинство граждан, не поддерживает присоединение к США. Новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что Штаты не получат эту территорию, а гренландцы сами будут определять свое будущее.До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013398033.html

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в мире, гренландия, сша, дональд трамп