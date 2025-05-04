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Увольнение Уолтца не было наказанием, заявил Трамп - РИА Новости, 04.05.2025
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20:15 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/tramp-2014921694.html
Увольнение Уолтца не было наказанием, заявил Трамп
Увольнение Уолтца не было наказанием, заявил Трамп - РИА Новости, 04.05.2025
Увольнение Уолтца не было наказанием, заявил Трамп
Увольнение советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца не было наказанием, и он может очень хорошо выполнять свою работу в должности... РИА Новости, 04.05.2025
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Увольнение советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца не было наказанием, и он может очень хорошо выполнять свою работу в должности американского постпреда при ООН, заявил глава лидер страны Дональд Трамп. "Нет. Я считаю, что он будет хорошо работать в новой роли… Майк отличный парень, я считаю, что он будет очень хорошо работать в Организации Объединенных Наций", - сообщил он в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, было ли увольнение Уолтца наказанием. Говоря о возможных кандидатах на пост советника по нацбезопасности, Трамп признался, что очень много людей в настоящее время хотят занять этот пост. Президент США отдельно прокомментировал перспективу назначения советником нынешнего заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера. "Мне бы хотелось, чтобы там был Стивен, но это будет понижением. По моему мнению, Стивен стоит гораздо выше в иерархии", - указал Трамп. В четверг Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
https://ria.ru/20250501/uoltts-2014622362.html
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в мире, сша, дональд трамп, майк уолтц, стивен миллер, оон, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Стивен Миллер, ООН, NBC
Увольнение Уолтца не было наказанием, заявил Трамп

Трамп: увольнение Уолтца не было наказанием, он может хорошо работать в ООН

© AP Photo / Alex BrandonМайк Уолтц
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Майк Уолтц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Увольнение советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца не было наказанием, и он может очень хорошо выполнять свою работу в должности американского постпреда при ООН, заявил глава лидер страны Дональд Трамп.
"Нет. Я считаю, что он будет хорошо работать в новой роли… Майк отличный парень, я считаю, что он будет очень хорошо работать в Организации Объединенных Наций", - сообщил он в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, было ли увольнение Уолтца наказанием.
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Говоря о возможных кандидатах на пост советника по нацбезопасности, Трамп признался, что очень много людей в настоящее время хотят занять этот пост. Президент США отдельно прокомментировал перспективу назначения советником нынешнего заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера.
"Мне бы хотелось, чтобы там был Стивен, но это будет понижением. По моему мнению, Стивен стоит гораздо выше в иерархии", - указал Трамп.
В четверг Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
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В миреСШАДональд ТрампМайк УолтцСтивен МиллерООНNBC
 
 
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