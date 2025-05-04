https://ria.ru/20250504/tramp-2014916446.html
США снизят пошлины на товары из Китая, заявил Трамп
США снизят пошлины на товары из Китая, заявил Трамп - РИА Новости, 04.05.2025
США снизят пошлины на товары из Китая, заявил Трамп
США придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать,... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:38:00+03:00
2025-05-04T19:38:00+03:00
2025-05-04T19:38:00+03:00
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. "В определенный момент я собираюсь их снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними дела", - сообщил он.Вместе с тем, Трамп указал, что не собирается снижать заградительные торговые барьеры для товаров из КНР ради того, чтобы начать переговоры между Вашингтоном и Пекином. Глава Белого дома также выразил мнение, что из-за введенных США импортных пошлины китайская экономика разрушается. "Китайцев убивают прямо сейчас. Их полностью уничтожают. Их фабрики закрываются. Уровень безработицы у них зашкаливает. Я не стремлюсь делать это с Китаем… их экономика находится в очень плохом состоянии", - добавил он. В апреле Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором прогнозирует замедление темпов роста экономики Китая на 2025 год до 4%, что 0,6 процентного пункта ниже предыдущего прогноза. Одновременно с этим МВФ значительно сильнее понизил прогноз по росту ВВП США в текущем году, ожидая замедления роста американской экономики 1,8%, что на 0,9 процентного пункта ниже январской оценки фонда. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250412/amerika-2010802405.html
https://ria.ru/20250425/kitaj-2013319138.html
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китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, мвф, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, МВФ, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США снизят пошлины на товары из Китая, заявил Трамп
Трамп заявил, что США придется снизить импортные пошлины на товары из Китая
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости.
США придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News
.
"В определенный момент я собираюсь их снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними дела", - сообщил он.
Вместе с тем, Трамп
указал, что не собирается снижать заградительные торговые барьеры для товаров из КНР
ради того, чтобы начать переговоры между Вашингтоном
и Пекином
. Глава Белого дома также выразил мнение, что из-за введенных США
импортных пошлины китайская экономика разрушается.
"Китайцев убивают прямо сейчас. Их полностью уничтожают. Их фабрики закрываются. Уровень безработицы у них зашкаливает. Я не стремлюсь делать это с Китаем… их экономика находится в очень плохом состоянии", - добавил он.
В апреле Международный валютный фонд (МВФ
) опубликовал обновленный прогноз, в котором прогнозирует замедление темпов роста экономики Китая на 2025 год до 4%, что 0,6 процентного пункта ниже предыдущего прогноза.
Одновременно с этим МВФ значительно сильнее понизил прогноз по росту ВВП США в текущем году, ожидая замедления роста американской экономики 1,8%, что на 0,9 процентного пункта ниже январской оценки фонда.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.