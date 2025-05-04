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Трамп уверен в желании Китая заключить торговое соглашение с США
Трамп уверен в желании Китая заключить торговое соглашение с США - РИА Новости, 04.05.2025
Трамп уверен в желании Китая заключить торговое соглашение с США
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение с Вашингтоном, заявив при этом, что подобная сделка... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:24:00+03:00
2025-05-04T19:24:00+03:00
2025-05-04T19:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Китай очень хочет заключить торговое соглашение с Вашингтоном, заявив при этом, что подобная сделка должна быть "справедливой". "Они очень хотят заключить сделку. Посмотрим, чем все это обернется, но она должна быть справедливая", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. По мнению американского лидера, США "потеряли триллион долларов из-за Китая" при предыдущей администрации Джо Байдена. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250502/kitay-2014637500.html
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китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп уверен в желании Китая заключить торговое соглашение с США
Трамп: КНР хочет заключить соглашение с США, но сделка должна быть справедливой