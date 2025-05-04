https://ria.ru/20250504/tramp-2014905889.html
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.05.2025
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти достигли большего прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T17:25:00+03:00
2025-05-04T17:25:00+03:00
2025-05-04T17:34:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351965_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_1558ff9f67b040d5b555b5f270f93394.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти достигли большего прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и меньшего - с другой."Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и возможно не так близко с другой", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News, комментируя прогресс в переговорах. Глава Белого дома признался, что несмотря на разницу в прогрессе, он по-прежнему надеется на достижение соглашения об урегулировании конфликта. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".
https://ria.ru/20250321/tramp-2006574094.html
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013864863.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351965_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_9d0a159567b583cdbe99b28a5b6dd3c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Трамп: США достигли большого прогресса в переговорах по Украине