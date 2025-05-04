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Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.05.2025
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17:25 04.05.2025 (обновлено: 17:34 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/tramp-2014905889.html
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.05.2025
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти достигли большего прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T17:25:00+03:00
2025-05-04T17:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти достигли большего прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и меньшего - с другой."Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и возможно не так близко с другой", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News, комментируя прогресс в переговорах. Глава Белого дома признался, что несмотря на разницу в прогрессе, он по-прежнему надеется на достижение соглашения об урегулировании конфликта. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".
https://ria.ru/20250321/tramp-2006574094.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Трамп: США достигли большого прогресса в переговорах по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти достигли большего прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и меньшего - с другой.
"Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и возможно не так близко с другой", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News, комментируя прогресс в переговорах.
Трамп: переговоры по вопросам раздела территорий идут прямо сейчас - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Трамп заявил о переговорах по разделу территорий между Россией и Украиной
21 марта, 19:24
Глава Белого дома признался, что несмотря на разницу в прогрессе, он по-прежнему надеется на достижение соглашения об урегулировании конфликта.
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Белый дом рассказал о настрое Трампа касательно украинского конфликта
28 апреля, 16:04
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
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