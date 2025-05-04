https://ria.ru/20250504/tramp-2014905889.html

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.05.2025

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти достигли большего прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T17:25:00+03:00

2025-05-04T17:25:00+03:00

2025-05-04T17:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти достигли большего прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и меньшего - с другой."Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и возможно не так близко с другой", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News, комментируя прогресс в переговорах. Глава Белого дома признался, что несмотря на разницу в прогрессе, он по-прежнему надеется на достижение соглашения об урегулировании конфликта. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".

https://ria.ru/20250321/tramp-2006574094.html

https://ria.ru/20250428/ukraina-2013864863.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф