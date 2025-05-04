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Трамп заявил, что не планирует баллотироваться на третий срок - РИА Новости, 04.05.2025
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17:01 04.05.2025 (обновлено: 19:47 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/tramp-2014904004.html
Трамп заявил, что не планирует баллотироваться на третий срок
Трамп заявил, что не планирует баллотироваться на третий срок - РИА Новости, 04.05.2025
Трамп заявил, что не планирует баллотироваться на третий срок
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что не планирует баллотироваться на третий срок. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T17:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что не планирует баллотироваться на третий срок."Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда думал, что это очень важно", — сказал глава Белого дома.Американский лидер пояснил, что намерен провести четыре "отличных" года на посту, а затем передать власть следующему президенту. По его словам, "в идеале" им должен стать представитель Республиканской партии."Четыре года — вполне достаточный срок, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — подчеркнул Трамп.Глава Белого дома добавил, что американское законодательство не позволяет баллотироваться на третий президентский срок.До этого Трамп не исключал возможность переизбрания. Его бывший советник Стив Бэннон публично заявил, что действующий президент "может и должен баллотироваться в третий раз". При этом он трактует 22-ю поправку к Конституции США, ограничивающую число сроков, как запрет лишь на занятие должности более двух сроков подряд. Большинство экспертов не разделяют такую позицию.В конце апреля данные опросов портала Decision Desk HQ и газеты Hill показали, что рейтинг одобрения Трампа снизился до самого низкого уровня с момента начала его второго срока на фоне экономических трудностей и общественной критики. Опрос агентства Рейтер и компании Ipsos продемонстрировал, что лишь 37 процента американцев одобряют действия президента в сфере экономики.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013468732.html
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в мире, сша, дональд трамп, республиканская партия сша, стив бэннон
В мире, США, Дональд Трамп, Республиканская партия США, Стив Бэннон
Трамп заявил, что не планирует баллотироваться на третий срок

Трамп заявил, что намерен ограничиться двумя сроками пребывания у власти в США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что не планирует баллотироваться на третий срок.
"Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда думал, что это очень важно", — сказал глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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25 апреля, 16:58
Американский лидер пояснил, что намерен провести четыре "отличных" года на посту, а затем передать власть следующему президенту. По его словам, "в идеале" им должен стать представитель Республиканской партии.
"Четыре года — вполне достаточный срок, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — подчеркнул Трамп.
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25 апреля, 14:40
Глава Белого дома добавил, что американское законодательство не позволяет баллотироваться на третий президентский срок.
До этого Трамп не исключал возможность переизбрания. Его бывший советник Стив Бэннон публично заявил, что действующий президент "может и должен баллотироваться в третий раз". При этом он трактует 22-ю поправку к Конституции США, ограничивающую число сроков, как запрет лишь на занятие должности более двух сроков подряд. Большинство экспертов не разделяют такую позицию.
В конце апреля данные опросов портала Decision Desk HQ и газеты Hill показали, что рейтинг одобрения Трампа снизился до самого низкого уровня с момента начала его второго срока на фоне экономических трудностей и общественной критики. Опрос агентства Рейтер и компании Ipsos продемонстрировал, что лишь 37 процента американцев одобряют действия президента в сфере экономики.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Букмекеры оценили шансы Трампа избраться на третий срок
22 марта, 16:42
 
В миреСШАДональд ТрампРеспубликанская партия СШАСтив Бэннон
 
 
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