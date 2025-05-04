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Трамп допустил выход США из переговоров по Украине - РИА Новости, 04.05.2025
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16:58 04.05.2025 (обновлено: 17:05 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/tramp-2014903505.html
Трамп допустил выход США из переговоров по Украине
Трамп допустил выход США из переговоров по Украине - РИА Новости, 04.05.2025
Трамп допустил выход США из переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News признал, что однажды может принять решение выйти из переговоров по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:58:00+03:00
2025-05-04T17:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News признал, что однажды может принять решение выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине."Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать", - сказал он, комментируя возможность выхода из переговорного процесса.Президент США добавил, что иногда он становится ближе к этому решению, но потом случаются "позитивные вещи".Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс 29 апреля заявила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в качестве посредников, если не будет прогресса на пути к миру. Вице-президент США Джей Ди Вэнс при этом заявил, что США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта. В пятницу Брюс вновь пригрозила выходом США из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250503/tramp-2014780730.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Трамп допустил выход США из переговоров по Украине

Трамп признался, что однажды может выйти из переговоров по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News признал, что однажды может принять решение выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать", - сказал он, комментируя возможность выхода из переговорного процесса.
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"Война Трампа": на Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине
3 мая, 14:50
Президент США добавил, что иногда он становится ближе к этому решению, но потом случаются "позитивные вещи".
Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс 29 апреля заявила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в качестве посредников, если не будет прогресса на пути к миру. Вице-президент США Джей Ди Вэнс при этом заявил, что США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта. В пятницу Брюс вновь пригрозила выходом США из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В конгрессе США заговорили о новой войне из-за решения Трампа по Украине
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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