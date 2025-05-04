https://ria.ru/20250504/tramp-2014903505.html

Трамп допустил выход США из переговоров по Украине

Трамп допустил выход США из переговоров по Украине - РИА Новости, 04.05.2025

Трамп допустил выход США из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News признал, что однажды может принять решение выйти из переговоров по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T16:58:00+03:00

2025-05-04T16:58:00+03:00

2025-05-04T17:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News признал, что однажды может принять решение выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине."Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать", - сказал он, комментируя возможность выхода из переговорного процесса.Президент США добавил, что иногда он становится ближе к этому решению, но потом случаются "позитивные вещи".Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс 29 апреля заявила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в качестве посредников, если не будет прогресса на пути к миру. Вице-президент США Джей Ди Вэнс при этом заявил, что США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта. В пятницу Брюс вновь пригрозила выходом США из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

https://ria.ru/20250503/tramp-2014780730.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины