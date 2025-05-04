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На Западе сделали неожиданное заявление об отношении Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 04.05.2025 (обновлено: 16:47 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/tramp-2014895870.html
На Западе сделали неожиданное заявление об отношении Трампа к Зеленскому
На Западе сделали неожиданное заявление об отношении Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 04.05.2025
На Западе сделали неожиданное заявление об отношении Трампа к Зеленскому
Если бы президент США Дональд Трамп стремился остановить конфликт на Украине, он бы избавился от Владимира Зеленского, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:46:00+03:00
2025-05-04T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Если бы президент США Дональд Трамп стремился остановить конфликт на Украине, он бы избавился от Владимира Зеленского, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X."Если бы президент США действительно стремился к миру на Украине, мы бы свергнули Зеленского", — отметил он.По мнению аналитика, тот факт, что глава Белого дома до сих пор не сделал этого, говорит о том, что он чего-то боится или пытается "играть за обе команды".Такой подход приведет Трампа к неудаче, считает Малинен.Президент России Владимир Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, то вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией, это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014890355.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
На Западе сделали неожиданное заявление об отношении Трампа к Зеленскому

Профессор Малинен: если бы Трамп хотел мира, он бы избавился от Зеленского

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Если бы президент США Дональд Трамп стремился остановить конфликт на Украине, он бы избавился от Владимира Зеленского, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X.
"Если бы президент США действительно стремился к миру на Украине, мы бы свергнули Зеленского", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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По мнению аналитика, тот факт, что глава Белого дома до сих пор не сделал этого, говорит о том, что он чего-то боится или пытается "играть за обе команды".
Такой подход приведет Трампа к неудаче, считает Малинен.
Президент России Владимир Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, то вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией, это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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