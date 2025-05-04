https://ria.ru/20250504/tramp-2014895870.html

На Западе сделали неожиданное заявление об отношении Трампа к Зеленскому

На Западе сделали неожиданное заявление об отношении Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 04.05.2025

На Западе сделали неожиданное заявление об отношении Трампа к Зеленскому

Если бы президент США Дональд Трамп стремился остановить конфликт на Украине, он бы избавился от Владимира Зеленского, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:46:00+03:00

2025-05-04T15:46:00+03:00

2025-05-04T16:47:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Если бы президент США Дональд Трамп стремился остановить конфликт на Украине, он бы избавился от Владимира Зеленского, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X."Если бы президент США действительно стремился к миру на Украине, мы бы свергнули Зеленского", — отметил он.По мнению аналитика, тот факт, что глава Белого дома до сих пор не сделал этого, говорит о том, что он чего-то боится или пытается "играть за обе команды".Такой подход приведет Трампа к неудаче, считает Малинен.Президент России Владимир Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, то вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией, это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014890355.html

https://ria.ru/20250504/fitso-2014884002.html

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