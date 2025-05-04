Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:55 04.05.2025 (обновлено: 18:10 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/terakt-2014907745.html
В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги
В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги - РИА Новости, 04.05.2025
В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги
В Бразилии предотвратили теракт на концерте американской певицы Леди Гаги, сообщается на официальном сайте полиции штата Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T17:55:00+03:00
2025-05-04T18:10:00+03:00
шоубиз
в мире
бразилия
рио-де-жанейро (город)
lady gaga (стефани джерманотта)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761683531_0:274:2951:1934_1920x0_80_0_0_ed2fb6a21efaaa36aedcb647defc9cf3.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Бразилии предотвратили теракт на концерте американской певицы Леди Гаги, сообщается на официальном сайте полиции штата Рио-де-Жанейро."Гражданская полиция предотвратила взрыв на концерте Леди Гаги", — говорится в пресс-релизе.Операция правоохранительных органов получила название "Фальшивый монстр". Результаты расследования показали, что злоумышленники вербовали людей, в частности несовершеннолетних, для организованных нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова. Отмечается, что планы преступников были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ*-сообщества.Бесплатный концерт Леди Гаги состоялся накануне на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро и стал самым массовым ее выступлением, поскольку на него пришли более двух миллионов человек.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250504/kadysheva-2014897000.html
бразилия
рио-де-жанейро (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761683531_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a536be9ecfbf290c2b6c34f47f64afdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), lady gaga (стефани джерманотта), сша
Шоубиз, В мире, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Lady Gaga (Стефани Джерманотта), США
В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги

В Рио-де-Жанейро полиция предотвратила теракт на масштабном концерте Леди Гаги

© AP Photo / Matt SlocumЛеди Гага
Леди Гага - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Matt Slocum
Леди Гага. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Бразилии предотвратили теракт на концерте американской певицы Леди Гаги, сообщается на официальном сайте полиции штата Рио-де-Жанейро.
"Гражданская полиция предотвратила взрыв на концерте Леди Гаги", — говорится в пресс-релизе.
Операция правоохранительных органов получила название "Фальшивый монстр". Результаты расследования показали, что злоумышленники вербовали людей, в частности несовершеннолетних, для организованных нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова.
Отмечается, что планы преступников были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ*-сообщества.
Бесплатный концерт Леди Гаги состоялся накануне на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро и стал самым массовым ее выступлением, поскольку на него пришли более двух миллионов человек.
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Полиция проверяет сообщение о нападении на Кадышеву в Иваново
Вчера, 15:54
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
ШоубизВ миреБразилияРио-де-Жанейро (город)Lady Gaga (Стефани Джерманотта)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала