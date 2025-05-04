https://ria.ru/20250504/terakt-2014907745.html

В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги

В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги - РИА Новости, 04.05.2025

В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги

В Бразилии предотвратили теракт на концерте американской певицы Леди Гаги, сообщается на официальном сайте полиции штата Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T17:55:00+03:00

2025-05-04T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Бразилии предотвратили теракт на концерте американской певицы Леди Гаги, сообщается на официальном сайте полиции штата Рио-де-Жанейро."Гражданская полиция предотвратила взрыв на концерте Леди Гаги", — говорится в пресс-релизе.Операция правоохранительных органов получила название "Фальшивый монстр". Результаты расследования показали, что злоумышленники вербовали людей, в частности несовершеннолетних, для организованных нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова. Отмечается, что планы преступников были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ*-сообщества.Бесплатный концерт Леди Гаги состоялся накануне на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро и стал самым массовым ее выступлением, поскольку на него пришли более двух миллионов человек.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250504/kadysheva-2014897000.html

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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), lady gaga (стефани джерманотта), сша