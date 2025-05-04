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Путин рассказал, почему начать спецоперацию в 2014 году было нереалистично - РИА Новости, 04.05.2025
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12:40 04.05.2025 (обновлено: 12:41 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/svo-2014868361.html
Путин рассказал, почему начать спецоперацию в 2014 году было нереалистично
Путин рассказал, почему начать спецоперацию в 2014 году было нереалистично - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал, почему начать спецоперацию в 2014 году было нереалистично
Начать спецоперацию на Украине в 2014 году было практически нереалистично, так как Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом,... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:40:00+03:00
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россия
украина
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Начать спецоперацию на Украине в 2014 году было практически нереалистично, так как Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом, сообщил президент РФ Владимир Путин."В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
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Путин: в 2014-м Россия не была готова к фронтальному противостоянию с Западом
Путин считает, что начинать СВО в 2014-м было нереалистично - Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом. Об этом президент заявил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
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россия, украина, владимир путин, павел зарубин
Россия, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, почему начать спецоперацию в 2014 году было нереалистично

Путин: Россия в 2014 году была не готова к фронтальному противостоянию с Западом

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Начать спецоперацию на Украине в 2014 году было практически нереалистично, так как Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
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