https://ria.ru/20250504/svo-2014868361.html

Путин рассказал, почему начать спецоперацию в 2014 году было нереалистично

Путин рассказал, почему начать спецоперацию в 2014 году было нереалистично - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал, почему начать спецоперацию в 2014 году было нереалистично

Начать спецоперацию на Украине в 2014 году было практически нереалистично, так как Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом,... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:40:00+03:00

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2025-05-04T12:41:00+03:00

россия

украина

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Начать спецоперацию на Украине в 2014 году было практически нереалистично, так как Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом, сообщил президент РФ Владимир Путин."В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

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россия

украина

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Путин: в 2014-м Россия не была готова к фронтальному противостоянию с Западом Путин считает, что начинать СВО в 2014-м было нереалистично - Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом. Об этом президент заявил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". 2025-05-04T12:40 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, павел зарубин