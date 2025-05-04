https://ria.ru/20250504/sud-2014834821.html

Суд пересмотрит вопрос о взыскании с жены участника Иванушки International

Суд пересмотрит вопрос о взыскании с жены участника Иванушки International - РИА Новости, 04.05.2025

Суд пересмотрит вопрос о взыскании с жены участника Иванушки International

Московский городской суд пересмотрит вопрос о взыскании более 1,6 млн рублей неосновательного обогащения с гражданской жены покойного участника Иванушки... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T06:19:00+03:00

2025-05-04T06:19:00+03:00

2025-05-04T06:19:00+03:00

шоубиз

москва

олег яковлев (певец)

московский городской суд

происшествия

шоу-бизнес

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Московский городской суд пересмотрит вопрос о взыскании более 1,6 млн рублей неосновательного обогащения с гражданской жены покойного участника Иванушки International Олега Яковлева Александры Куцевол по иску его друга Романа Радова, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Куцевол ранее сама обращалась с иском к Радову о взыскании расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, указывая в обоснование своих требований, что с сентября 2012 по март 2021 годы она была зарегистрирована и проживала в квартире Яковлева. С апреля 2018 года за Радовым было зарегистрировано право собственности на жилье. Ссылалась на то, что ею были понесены расходы более 300 тысяч рублей, она просила взыскать с Радова эту сумму, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы. В ходе рассмотрения дела Радов предъявил к ней встречный иск о взыскании неосновательного обогащения. Он указал, что по решению суда Куцевол признана прекратившей права пользования жилым помещением. "Ссылаясь на то, что Куцевол проживала в указанном помещении в отсутствие договорных и законных оснований, просил суд взыскать в его пользу неосновательное обогащение за период февраля 2020 года по май 2021 года в размере 1630100 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16 мая 2021 года по 22 сентября 2022 года в сумме 209553,78 рублей", - следует из документов. Уточняется, что первоначальные и встречные исковые требования ранее были удовлетворены. Так, с Радова в пользу Куцевол взыскали более 182 тысяч рублей, в сумму вошли расходы за оплату коммунальных услуг, проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по государственной пошлине. С Куцевол в его пользу взыскали неосновательное обогащение в 1,6 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 206 тысяч рублей и расходы на госпошлину. Куцевол обжаловала решение в апелляции, но Мосгорсуд признал решение законным. Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции встал на ее сторону и отменил решение, направив его на новое рассмотрение. В своей жалобе Куцевол указывала на то, что решения были вынесены с нарушением норм материального и процессуального права. Кроме того, она просила назначить судебную оценочную экспертизу, не согласившись с отчетом об оценке, на основании которого с нее взыскали неосновательное обогащение. Согласно позиции Куцевол, Радов во время судебных споров поменял замки на входной двери квартиры и передал ей комплект ключей, что, по ее мнению, свидетельствовало о его согласии на проживание в квартире, однако этот довод в суде первой инстанции не получил какой-либо правовой оценки, отмечается в документах. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, дата заседания, на котором гражданское дело рассмотрят повторно, уже назначена.

https://ria.ru/20240923/shnurov-1974260926.html

https://ria.ru/20240907/ivleeva-1971289974.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, олег яковлев (певец), московский городской суд, происшествия, шоу-бизнес