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Суд отменил решение о восстановлении сотрудников "Голоса Америки"* - РИА Новости, 04.05.2025
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02:51 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/sud-2014829626.html
Суд отменил решение о восстановлении сотрудников "Голоса Америки"*
Суд отменил решение о восстановлении сотрудников "Голоса Америки"* - РИА Новости, 04.05.2025
Суд отменил решение о восстановлении сотрудников "Голоса Америки"*
Апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации президента страны Дональда Трампа восстановить сотрудников радиостанции РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T02:51:00+03:00
2025-05-04T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости Апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации президента страны Дональда Трампа восстановить сотрудников радиостанции "Голос Америки"* на работе, передает агентство Рейтер со ссылкой на решение суда. Ранее американский федеральный судья Ройс Ламберт вынес решение, обязывающее администрацию Трампа восстановить деятельность Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция "Голос Америки"*, а также повторно нанять всех сотрудников агентства. Решение было принято в ходе рассмотрения иска, поданного рядом сотрудников "Голоса Америки"* в связи с решением о расформировании USAGM. "В субботу федеральный апелляционный суд заблокировал решение, которое предписывало администрации Трампа вернуть на работу более 1000 сотрудников "Голоса Америки"*, - говорится в сообщении агентства. Апелляционный суд постановил, что Ламберт не обладал полномочиями для того, чтобы обязать сотрудников СМИ вернуться к работе. Кроме того, судебное решение Ламберта о восстановлении федеральных грантов в размере 15 миллионов долларов для радио "Свободная Азия" и медиа-организации Middle East Broadcasting Networks также было отменено. Газета Washington Post ранее сообщила, что сотрудники USAGM могут вернуться к исполнению своих обязанностей на следующей неделе, более 1,4 тысяч получили доступ к своим рабочим аккаунтам. Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства.* Признано в России СМИ-иноагентом.** Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
https://ria.ru/20250317/radio-2005484655.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дональд Трамп
Суд отменил решение о восстановлении сотрудников "Голоса Америки"*

Суд в США отменил решение о восстановлении сотрудников Голоса Америки на работе

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкШтаб-квартира радиостанции "Голос Америки" в Вашингтоне
Штаб-квартира радиостанции Голос Америки в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Штаб-квартира радиостанции "Голос Америки" в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости Апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации президента страны Дональда Трампа восстановить сотрудников радиостанции "Голос Америки"* на работе, передает агентство Рейтер со ссылкой на решение суда.
Ранее американский федеральный судья Ройс Ламберт вынес решение, обязывающее администрацию Трампа восстановить деятельность Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция "Голос Америки"*, а также повторно нанять всех сотрудников агентства. Решение было принято в ходе рассмотрения иска, поданного рядом сотрудников "Голоса Америки"* в связи с решением о расформировании USAGM.
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"В субботу федеральный апелляционный суд заблокировал решение, которое предписывало администрации Трампа вернуть на работу более 1000 сотрудников "Голоса Америки"*, - говорится в сообщении агентства.
Апелляционный суд постановил, что Ламберт не обладал полномочиями для того, чтобы обязать сотрудников СМИ вернуться к работе. Кроме того, судебное решение Ламберта о восстановлении федеральных грантов в размере 15 миллионов долларов для радио "Свободная Азия" и медиа-организации Middle East Broadcasting Networks также было отменено.
Газета Washington Post ранее сообщила, что сотрудники USAGM могут вернуться к исполнению своих обязанностей на следующей неделе, более 1,4 тысяч получили доступ к своим рабочим аккаунтам.
Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В апреле окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность USAGM, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства.
* Признано в России СМИ-иноагентом.
** Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
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