В Британии жестко высказались о Стармере из-за Зеленского
Политик Гэллоуэй раскритиковал проукраинскую политику Стармера
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал проукраинскую политику премьера Британии Кира Стармера. Об этом он написал в соцсети X.
"Грабит наших пенсионеров, чтобы дать Зеленскому (помощь - Прим.ред). Бесконечно провоцирует тотальную войну с Россией", — говорится в публикации.
Гэллоуэй добавил, что политика Стармера разрушает экономику страны.
На этой неделе британская газета The Times написала, что план премьер-министра Стармера о введении миротворческих сил на Украину провалился.
"Грабит наших пенсионеров, чтобы дать Зеленскому (помощь - Прим.ред). Бесконечно провоцирует тотальную войну с Россией", — говорится в публикации.
Гэллоуэй добавил, что политика Стармера разрушает экономику страны.
На этой неделе британская газета The Times написала, что план премьер-министра Стармера о введении миротворческих сил на Украину провалился.
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