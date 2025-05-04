https://ria.ru/20250504/starmer-2014902534.html

В Британии жестко высказались о Стармере из-за Зеленского

В Британии жестко высказались о Стармере из-за Зеленского - РИА Новости, 04.05.2025

В Британии жестко высказались о Стармере из-за Зеленского

Британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал проукраинскую политику премьера Британии Кира Стармера. Об этом он написал в соцсети X. "Грабит наших... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T16:45:00+03:00

2025-05-04T16:45:00+03:00

2025-05-04T16:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

кир стармер

джордж гэллоуэй

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал проукраинскую политику премьера Британии Кира Стармера. Об этом он написал в соцсети X. "Грабит наших пенсионеров, чтобы дать Зеленскому (помощь - Прим.ред). Бесконечно провоцирует тотальную войну с Россией", — говорится в публикации. Гэллоуэй добавил, что политика Стармера разрушает экономику страны. На этой неделе британская газета The Times написала, что план премьер-министра Стармера о введении миротворческих сил на Украину провалился.

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html

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