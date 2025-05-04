Рейтинг@Mail.ru
В Британии жестко высказались о Стармере из-за Зеленского - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/starmer-2014902534.html
В Британии жестко высказались о Стармере из-за Зеленского
В Британии жестко высказались о Стармере из-за Зеленского - РИА Новости, 04.05.2025
В Британии жестко высказались о Стармере из-за Зеленского
Британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал проукраинскую политику премьера Британии Кира Стармера. Об этом он написал в соцсети X. "Грабит наших... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:45:00+03:00
2025-05-04T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кир стармер
джордж гэллоуэй
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_0:147:2401:1498_1920x0_80_0_0_8fcc022682c19ccdf10df9ff391454ee.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал проукраинскую политику премьера Британии Кира Стармера. Об этом он написал в соцсети X. "Грабит наших пенсионеров, чтобы дать Зеленскому (помощь - Прим.ред). Бесконечно провоцирует тотальную войну с Россией", — говорится в публикации. Гэллоуэй добавил, что политика Стармера разрушает экономику страны. На этой неделе британская газета The Times написала, что план премьер-министра Стармера о введении миротворческих сил на Украину провалился.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839508.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_3b6dbf860d4a71c3f610902d3623e3c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кир стармер, джордж гэллоуэй
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кир Стармер, Джордж Гэллоуэй
В Британии жестко высказались о Стармере из-за Зеленского

Политик Гэллоуэй раскритиковал проукраинскую политику Стармера

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал проукраинскую политику премьера Британии Кира Стармера. Об этом он написал в соцсети X.

"Грабит наших пенсионеров, чтобы дать Зеленскому (помощь - Прим.ред). Бесконечно провоцирует тотальную войну с Россией", — говорится в публикации.

Гэллоуэй добавил, что политика Стармера разрушает экономику страны.

На этой неделе британская газета The Times написала, что план премьер-министра Стармера о введении миротворческих сил на Украину провалился.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Зеленский пригрозил другим странам из-за России
Вчера, 08:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКир СтармерДжордж Гэллоуэй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала