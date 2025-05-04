В Стамбуле прошло шествие "Бессмертного полка"
Более 250 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 4 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Стамбуле в воскресенье при широком участии соотечественников и граждан стран СНГ, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное шествие состоялось на территории летней резиденции генконсульства РФ в Стамбуле на берегу пролива Босфор.
Более 250 участников, в том числе соотечественники, сотрудники загранучреждений РФ, граждане стран СНГ несли портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны и флаги. Была организована раздача георгиевских ленточек.
На территории резиденции участники шествия дошли до мемориальной доски в память о моряках подлодки "Морж", погибших в этот день в 1917 году у входа в пролив Босфор.
После шествия состоялся праздничный концерт с песнями военных лет. На концерте выступили в том числе народный артист Дагестана Ахмед Ахмедов и член Общественной палаты Московской области Ольга Бурлуцкая.
"Данная акция памяти сегодня актуальна как никогда в тот момент, когда возле наших границ опять активно возрождается идеология и практика нацизма, возводится в степень ненависть только по одному этническому признаку ко всему, что связано с русскими, Россией, русским языком, культурой, и всё это происходит не просто с молчаливого согласия, а при активном содействии и прямом провокационном подстрекательстве со стороны так называемой цивилизационной Европы", - заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
Буравов заявил РИА Новости, что масштаб мероприятий в Стамбуле в этом году соответствует знаменательной дате. Он отметил, что 5-6 мая в городе состоится организованный генконсульством фестиваль советского и российского кино, также ожидается официальный прием в ГК. "Целый ряд мероприятий запланирован и по линии организаций соотечественников, они пройдут как в самом Стамбуле, так и на Принцевых островах в Мраморном море", - отметил генконсул.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.