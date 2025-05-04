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В Стамбуле прошло шествие "Бессмертного полка"

В Стамбуле прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 04.05.2025

В Стамбуле прошло шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Стамбуле в воскресенье при широком участии соотечественников и граждан стран СНГ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:53:00+03:00

2025-05-04T14:53:00+03:00

2025-05-04T15:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

стамбул

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томск

андрей буравов

80-летие победы в великой отечественной войне

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СТАМБУЛ, 4 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Стамбуле в воскресенье при широком участии соотечественников и граждан стран СНГ, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное шествие состоялось на территории летней резиденции генконсульства РФ в Стамбуле на берегу пролива Босфор. Более 250 участников, в том числе соотечественники, сотрудники загранучреждений РФ, граждане стран СНГ несли портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны и флаги. Была организована раздача георгиевских ленточек. На территории резиденции участники шествия дошли до мемориальной доски в память о моряках подлодки "Морж", погибших в этот день в 1917 году у входа в пролив Босфор. После шествия состоялся праздничный концерт с песнями военных лет. На концерте выступили в том числе народный артист Дагестана Ахмед Ахмедов и член Общественной палаты Московской области Ольга Бурлуцкая. "Данная акция памяти сегодня актуальна как никогда в тот момент, когда возле наших границ опять активно возрождается идеология и практика нацизма, возводится в степень ненависть только по одному этническому признаку ко всему, что связано с русскими, Россией, русским языком, культурой, и всё это происходит не просто с молчаливого согласия, а при активном содействии и прямом провокационном подстрекательстве со стороны так называемой цивилизационной Европы", - заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Буравов заявил РИА Новости, что масштаб мероприятий в Стамбуле в этом году соответствует знаменательной дате. Он отметил, что 5-6 мая в городе состоится организованный генконсульством фестиваль советского и российского кино, также ожидается официальный прием в ГК. "Целый ряд мероприятий запланирован и по линии организаций соотечественников, они пройдут как в самом Стамбуле, так и на Принцевых островах в Мраморном море", - отметил генконсул. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

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https://ria.ru/20250503/tanzanija-2014813173.html

https://ria.ru/20250501/volontery-2014611009.html

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Акция "Бессмертный полк" в Стамбуле Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Стамбуле в воскресенье при широком участии соотечественников и граждан стран СНГ, передает корреспондент РИА Новости. После шествия, которое проходило на территории летней резиденции генконсульства России, для гостей мероприятия был организован праздничный концерт. 2025-05-04T14:53 true PT0M34S

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стамбул, россия, томск, андрей буравов, 80-летие победы в великой отечественной войне