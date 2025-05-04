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Трамп пообещал добиться полной ликвидации ядерной программы Ирана - РИА Новости, 04.05.2025
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22:44 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/ssha-2014935328.html
Трамп пообещал добиться полной ликвидации ядерной программы Ирана
Трамп пообещал добиться полной ликвидации ядерной программы Ирана - РИА Новости, 04.05.2025
Трамп пообещал добиться полной ликвидации ядерной программы Ирана
США будут добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:44:00+03:00
2025-05-04T22:44:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
бадр аль-бусаиди
жан-ноэль барро
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США будут добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы, заявил американский президент Дональд Трамп. "Полная ликвидация. Это все, что я приму", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News на вопрос, допускает ли он соглашения, которое ограничит ядерную программу Ирана. По мнению президента США, Ирану не требуется сохранение ядерной программы для ее применения в гражданской сфере, поскольку у Тегерана "очень много нефти". Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди 1 мая сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования. После заявления о переносе переговоров между Ираном и США глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил агентству Франс Пресс, что встреча по ядерной проблематике между "евротройкой" и Ираном, которая планировалась на пятницу, также не состоится. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013400204.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, бадр аль-бусаиди, жан-ноэль барро
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Бадр Аль-Бусаиди, Жан-Ноэль Барро
Трамп пообещал добиться полной ликвидации ядерной программы Ирана

Трамп: США будут добиваться полной ликвидации ядерной программы Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США будут добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Полная ликвидация. Это все, что я приму", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News на вопрос, допускает ли он соглашения, которое ограничит ядерную программу Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп заявил, что открыт ко встрече с руководством Ирана
25 апреля, 13:52
По мнению президента США, Ирану не требуется сохранение ядерной программы для ее применения в гражданской сфере, поскольку у Тегерана "очень много нефти".
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди 1 мая сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования. После заявления о переносе переговоров между Ираном и США глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил агентству Франс Пресс, что встреча по ядерной проблематике между "евротройкой" и Ираном, которая планировалась на пятницу, также не состоится.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп допустил, что США поддержат атаку Израиля на Иран при срыве сделки
25 апреля, 13:55
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампБадр Аль-БусаидиЖан-Ноэль Барро
 
 
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