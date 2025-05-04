Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 04.05.2025 (обновлено: 21:29 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/ssha-2014913264.html
В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию
В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию - РИА Новости, 04.05.2025
В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию
Президент США Дональд Трамп пытался обмануть Россию и добиться от нее прекращения огня для заморозки конфликта, заявил американский военный аналитик и бывший... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:14:00+03:00
2025-05-04T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
москва
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пытался обмануть Россию и добиться от нее прекращения огня для заморозки конфликта, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X.По мнению эксперта, глава Белого дома хотел добиться от России перемирия, после которого европейские войска вошли бы на Украину и создали буферную зону, заморозив конфликт, не устранив при этом его первопричины."Трамп не только пытался обмануть Россию, но и откровенно лгал своим сторонникам о стремлении к миру", — считает он.Как отметил аналитик, Москва не поддается на такого рода провокации, а российские войска продолжают наступать.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014895870.html
https://ria.ru/20250504/starmer-2014902534.html
сша
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_32970526b2dd8a4fee65f164a897b61c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию

Берлетик: Трамп хотел обмануть Россию, чтобы заморозить конфликт на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пытался обмануть Россию и добиться от нее прекращения огня для заморозки конфликта, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X.
По мнению эксперта, глава Белого дома хотел добиться от России перемирия, после которого европейские войска вошли бы на Украину и создали буферную зону, заморозив конфликт, не устранив при этом его первопричины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
На Западе сделали неожиданное заявление об отношении Трампа к Зеленскому
Вчера, 15:46
"Трамп не только пытался обмануть Россию, но и откровенно лгал своим сторонникам о стремлении к миру", — считает он.
Как отметил аналитик, Москва не поддается на такого рода провокации, а российские войска продолжают наступать.
Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Британии жестко высказались о Стармере из-за Зеленского
Вчера, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала