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В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию
В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию - РИА Новости, 04.05.2025
В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию
Президент США Дональд Трамп пытался обмануть Россию и добиться от нее прекращения огня для заморозки конфликта, заявил американский военный аналитик и бывший... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:14:00+03:00
2025-05-04T19:14:00+03:00
2025-05-04T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пытался обмануть Россию и добиться от нее прекращения огня для заморозки конфликта, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X.По мнению эксперта, глава Белого дома хотел добиться от России перемирия, после которого европейские войска вошли бы на Украину и создали буферную зону, заморозив конфликт, не устранив при этом его первопричины."Трамп не только пытался обмануть Россию, но и откровенно лгал своим сторонникам о стремлении к миру", — считает он.Как отметил аналитик, Москва не поддается на такого рода провокации, а российские войска продолжают наступать.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014895870.html
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В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию
Берлетик: Трамп хотел обмануть Россию, чтобы заморозить конфликт на Украине