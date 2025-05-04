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ВС США создают подразделения на случай конфликта с Китаем, пишет WSJ - РИА Новости, 04.05.2025
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15:45 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/ssha-2014895433.html
ВС США создают подразделения на случай конфликта с Китаем, пишет WSJ
ВС США создают подразделения на случай конфликта с Китаем, пишет WSJ - РИА Новости, 04.05.2025
ВС США создают подразделения на случай конфликта с Китаем, пишет WSJ
Сухопутные войска (армия) США создают новые мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет издание Wall Street Journal РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:45:00+03:00
2025-05-04T15:45:00+03:00
в мире
китай
сша
тайвань
нэнси пелоси
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сухопутные войска (армия) США создают новые мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на генерала Рональда Кларка, руководящего в регионе силами американской армии. "Армия... создала новые гибкие подразделения для действий на прифронтовых территориях, включая первую цепь островов. В случае конфликта идея будет заключаться в том, чтобы эти силы рассредоточивались, поражали китайские цели с суши, собирали ценную информацию о зоне боевых действий и создавали возможности для маневра американских ВВС и ВМС", - пишет издание. По словам Кларка, в случае конфликта Китай может попытаться ограничить участие военных кораблей и самолетов США в боевых действиях, сделав пространство в своих прибрежных водах слишком опасным для них - в публикации тактика называется A2/AD или "противодействие/запрет доступа". На случай подобного развития ситуации, по словам Кларка, армия США подготовила уже два новых подразделения, называемых многосферными оперативными группами, в то время как третье находится в процессе создания. Помогать подразделениям также должна артиллерия, в том числе пусковые установки Typhon, одна из которых на данный момент уже размещена на Филиппинах и способна поразить цель на расстоянии вплоть до материкового Китая. Газета отмечает, что наиболее опасными очагами конфликта остаются Южно-Китайское море и Тайвань. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008716072.html
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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, вооруженные силы сша
В мире, Китай, США, Тайвань, Нэнси Пелоси, Вооруженные силы США
ВС США создают подразделения на случай конфликта с Китаем, пишет WSJ

WSJ: армия США создает мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Американские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сухопутные войска (армия) США создают новые мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на генерала Рональда Кларка, руководящего в регионе силами американской армии.
"Армия... создала новые гибкие подразделения для действий на прифронтовых территориях, включая первую цепь островов. В случае конфликта идея будет заключаться в том, чтобы эти силы рассредоточивались, поражали китайские цели с суши, собирали ценную информацию о зоне боевых действий и создавали возможности для маневра американских ВВС и ВМС", - пишет издание.
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1 апреля, 17:06
По словам Кларка, в случае конфликта Китай может попытаться ограничить участие военных кораблей и самолетов США в боевых действиях, сделав пространство в своих прибрежных водах слишком опасным для них - в публикации тактика называется A2/AD или "противодействие/запрет доступа".
На случай подобного развития ситуации, по словам Кларка, армия США подготовила уже два новых подразделения, называемых многосферными оперативными группами, в то время как третье находится в процессе создания. Помогать подразделениям также должна артиллерия, в том числе пусковые установки Typhon, одна из которых на данный момент уже размещена на Филиппинах и способна поразить цель на расстоянии вплоть до материкового Китая.
Газета отмечает, что наиболее опасными очагами конфликта остаются Южно-Китайское море и Тайвань.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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