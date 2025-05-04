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Советник Трампа назвал Британию угодливым слугой Китая

Советник Трампа назвал Британию угодливым слугой Китая - РИА Новости, 04.05.2025

Советник Трампа назвал Британию угодливым слугой Китая

Старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро назвал Великобританию "угодливым слугой" Китая. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:30:00+03:00

2025-05-04T14:30:00+03:00

2025-05-04T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро назвал Великобританию "угодливым слугой" Китая. "Если китайский вампир не сможет сосать американскую кровь, он будет пить кровь Соединенного Королевства и ЕС… И давайте посмотрим правде в глаза: Великобритания была слишком угодливым слугой Коммунистической партии Китая из-за щедрых подарков, которые КНР дарит с тайными условиями, чтобы распространять свою мягкую силу", - заявил Наварро в интервью британской газете Daily Telegraph. Китай неоднократно призывал Запад перестать раздувать мнимую "китайскую угрозу". В Пекине заявляли, что "Китай всегда придерживался принципов равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества", "никогда не стремился к сферам влияния и никогда не нацеливался против какой-либо третьей стороны". По мнению Наварро, после введения пошлин против Пекина со стороны Вашингтона, Британии и ЕС стоит быть "бдительными", так как они могут стать рынком сбыта для товаров, которые Китай в противном случае продал бы американцам. При этом он отметил, что торговые переговоры между Америкой и Британией продвигаются "в темпе Трампа, то есть (заключение сделки возможно – ред.) в кратчайшие сроки". По заявлению британского министерства бизнеса и торговли, власти Великобритании продолжают переговоры с США по заключению экономической сделки для устранения торговых барьеров, однако все еще не исключают никаких ответных мер. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250412/amerika-2010802405.html

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китай, сша, великобритания, дональд трамп, евросоюз, в мире