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Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер
Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер - РИА Новости, 04.05.2025
Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер
Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти штата Колорадо и его столицы города Денвер, обвиняя их в препятствовании федеральным мерам... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T03:15:00+03:00
2025-05-04T03:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти штата Колорадо и его столицы города Денвер, обвиняя их в препятствовании федеральным мерам по борьбе с нелегальными мигрантами и проведению депортаций, сообщает газета New York Times. "Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер, обвинив штат, город и их лидеров в препятствовании федеральным иммиграционным действиям… чтобы заставить местные органы власти помочь в проведении депортаций", - говорится в публикации. Как отмечается, иск был подан в федеральный суд в Колорадо и включает губернатора штата Джареда Полиса и мэра Денвера Майка Джонстона в роли ответчиков. Федеральные власти пытаются оспорить местные законы, которые ограничивают и запрещают сотрудничество с федеральными агентствами, занимающимися борьбой с нелегальными мигрантами. Иск также оспаривает действующую в Денвере меру, которая запрещает использование городских ресурсов для содействия иммиграционному контролю, и указ мэра, направленный на создание "безопасного и гостеприимного города для всех". "Этот иск призван положить конец данным разрушительным политикам и восстановить верховенство федерального иммиграционного законодательства", - говорится в тексте судебного обращения властей США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денвер, колорадо, сша, дональд трамп, майк джонстон
В мире, Денвер, Колорадо, США, Дональд Трамп, Майк Джонстон
Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер
Администрация Трампа обвинила Колорадо и Денвер в помехах в борьбе с мигрантами