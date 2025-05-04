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Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер - РИА Новости, 04.05.2025
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03:15 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/ssha-2014830299.html
Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер
Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер - РИА Новости, 04.05.2025
Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер
Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти штата Колорадо и его столицы города Денвер, обвиняя их в препятствовании федеральным мерам... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T03:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти штата Колорадо и его столицы города Денвер, обвиняя их в препятствовании федеральным мерам по борьбе с нелегальными мигрантами и проведению депортаций, сообщает газета New York Times. "Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер, обвинив штат, город и их лидеров в препятствовании федеральным иммиграционным действиям… чтобы заставить местные органы власти помочь в проведении депортаций", - говорится в публикации. Как отмечается, иск был подан в федеральный суд в Колорадо и включает губернатора штата Джареда Полиса и мэра Денвера Майка Джонстона в роли ответчиков. Федеральные власти пытаются оспорить местные законы, которые ограничивают и запрещают сотрудничество с федеральными агентствами, занимающимися борьбой с нелегальными мигрантами. Иск также оспаривает действующую в Денвере меру, которая запрещает использование городских ресурсов для содействия иммиграционному контролю, и указ мэра, направленный на создание "безопасного и гостеприимного города для всех". "Этот иск призван положить конец данным разрушительным политикам и восстановить верховенство федерального иммиграционного законодательства", - говорится в тексте судебного обращения властей США.
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html
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в мире, денвер, колорадо, сша, дональд трамп, майк джонстон
В мире, Денвер, Колорадо, США, Дональд Трамп, Майк Джонстон
Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер

Администрация Трампа обвинила Колорадо и Денвер в помехах в борьбе с мигрантами

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти штата Колорадо и его столицы города Денвер, обвиняя их в препятствовании федеральным мерам по борьбе с нелегальными мигрантами и проведению депортаций, сообщает газета New York Times.
"Администрация Трампа подала в суд на Колорадо и Денвер, обвинив штат, город и их лидеров в препятствовании федеральным иммиграционным действиям… чтобы заставить местные органы власти помочь в проведении депортаций", - говорится в публикации.
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Трамп заявил, что США не могут дать всем мигрантам обжаловать депортацию
22 апреля, 01:59
Как отмечается, иск был подан в федеральный суд в Колорадо и включает губернатора штата Джареда Полиса и мэра Денвера Майка Джонстона в роли ответчиков. Федеральные власти пытаются оспорить местные законы, которые ограничивают и запрещают сотрудничество с федеральными агентствами, занимающимися борьбой с нелегальными мигрантами.
Иск также оспаривает действующую в Денвере меру, которая запрещает использование городских ресурсов для содействия иммиграционному контролю, и указ мэра, направленный на создание "безопасного и гостеприимного города для всех".
"Этот иск призван положить конец данным разрушительным политикам и восстановить верховенство федерального иммиграционного законодательства", - говорится в тексте судебного обращения властей США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Трамп ввел беспрецедентные меры по депортации детей-мигрантов
23 февраля, 16:40
 
В миреДенверКолорадоСШАДональд ТрампМайк Джонстон
 
 
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