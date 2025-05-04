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Российский дипломат отметил разрешение властей на акции к Дню Победы - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:58 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/ssha-2014825580.html
Российский дипломат отметил разрешение властей на акции к Дню Победы
Российский дипломат отметил разрешение властей на акции к Дню Победы - РИА Новости, 04.05.2025
Российский дипломат отметил разрешение властей на акции к Дню Победы
Советник-посланник посольства России в США Александр Ким отметил разрешение властей Вашингтона на проведение акций к 80-летию победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T00:58:00+03:00
2025-05-04T00:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
вашингтон (штат)
александр дарчиев
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Советник-посланник посольства России в США Александр Ким отметил разрешение властей Вашингтона на проведение акций к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Хорошо, что власти дали разрешение и на памятное мероприятие в честь встречи на Эльбе на Арлингтонском кладбище с участием официальных лиц, включая представителей дипкорпуса и государственного департамента, и на сегодняшнее шествие, которое проводится по инициативе проживающих в США соотечественников", - сказал он. Дипломат добавил, что посольство организует шествие "Бессмертного полка" 8 мая на своей территории во главе с послом России Александром Дарчиевым. Для участия в мероприятии были приглашены сотрудники диппредставительства, члены их семей, а также соотечественники, проживающие в США. Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Вашингтона в субботу проходит акция "Бессмертный полк", впервые за шесть лет согласованная властями американской столицы. Шествие началось у Белого дома в 23.00 мск и направляется по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее в сопровождении полицейских, которые обеспечивают охрану правопорядка, предотвращая попытки провокаций. В мероприятии принимают участие около сотни человек. Участники "Бессмертного полка" идут организованной группой в сопровождении музыкального оркестра, держа в руках транспаранты и портреты родственников.
https://ria.ru/20250503/vashington-2014821980.html
https://ria.ru/20250502/tramp-2014640874.html
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в мире, вашингтон (штат), александр дарчиев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российский дипломат отметил разрешение властей на акции к Дню Победы

Дипломат Ким: власти Вашингтона разрешили мероприятие в честь встречи на Эльбе

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Советник-посланник посольства России в США Александр Ким отметил разрешение властей Вашингтона на проведение акций к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
"Хорошо, что власти дали разрешение и на памятное мероприятие в честь встречи на Эльбе на Арлингтонском кладбище с участием официальных лиц, включая представителей дипкорпуса и государственного департамента, и на сегодняшнее шествие, которое проводится по инициативе проживающих в США соотечественников", - сказал он.
Акция Бессмертный полк в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Вашингтоне впервые за шесть лет проходит акция "Бессмертный полк"
Вчера, 23:44
Дипломат добавил, что посольство организует шествие "Бессмертного полка" 8 мая на своей территории во главе с послом России Александром Дарчиевым. Для участия в мероприятии были приглашены сотрудники диппредставительства, члены их семей, а также соотечественники, проживающие в США.
Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Вашингтона в субботу проходит акция "Бессмертный полк", впервые за шесть лет согласованная властями американской столицы. Шествие началось у Белого дома в 23.00 мск и направляется по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее в сопровождении полицейских, которые обеспечивают охрану правопорядка, предотвращая попытки провокаций. В мероприятии принимают участие около сотни человек. Участники "Бессмертного полка" идут организованной группой в сопровождении музыкального оркестра, держа в руках транспаранты и портреты родственников.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВашингтон (штат)Александр Дарчиев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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