https://ria.ru/20250504/ssha-2014825580.html

Российский дипломат отметил разрешение властей на акции к Дню Победы

Российский дипломат отметил разрешение властей на акции к Дню Победы - РИА Новости, 04.05.2025

Российский дипломат отметил разрешение властей на акции к Дню Победы

Советник-посланник посольства России в США Александр Ким отметил разрешение властей Вашингтона на проведение акций к 80-летию победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T00:58:00+03:00

2025-05-04T00:58:00+03:00

2025-05-04T00:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

вашингтон (штат)

александр дарчиев

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Советник-посланник посольства России в США Александр Ким отметил разрешение властей Вашингтона на проведение акций к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Хорошо, что власти дали разрешение и на памятное мероприятие в честь встречи на Эльбе на Арлингтонском кладбище с участием официальных лиц, включая представителей дипкорпуса и государственного департамента, и на сегодняшнее шествие, которое проводится по инициативе проживающих в США соотечественников", - сказал он. Дипломат добавил, что посольство организует шествие "Бессмертного полка" 8 мая на своей территории во главе с послом России Александром Дарчиевым. Для участия в мероприятии были приглашены сотрудники диппредставительства, члены их семей, а также соотечественники, проживающие в США. Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Вашингтона в субботу проходит акция "Бессмертный полк", впервые за шесть лет согласованная властями американской столицы. Шествие началось у Белого дома в 23.00 мск и направляется по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее в сопровождении полицейских, которые обеспечивают охрану правопорядка, предотвращая попытки провокаций. В мероприятии принимают участие около сотни человек. Участники "Бессмертного полка" идут организованной группой в сопровождении музыкального оркестра, держа в руках транспаранты и портреты родственников.

https://ria.ru/20250503/vashington-2014821980.html

https://ria.ru/20250502/tramp-2014640874.html

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), александр дарчиев, 80-летие победы в великой отечественной войне