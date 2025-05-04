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Российский дипломат рассказал о проведении акций в честь Дня Победы в США - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:29 04.05.2025 (обновлено: 10:39 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/ssha-2014824380.html
Российский дипломат рассказал о проведении акций в честь Дня Победы в США
Российский дипломат рассказал о проведении акций в честь Дня Победы в США - РИА Новости, 04.05.2025
Российский дипломат рассказал о проведении акций в честь Дня Победы в США
Проведение памятных акций в США в преддверии 80-летия Победы в Великой отечественной войне не обошлось без попыток провокаций, заявил советник-посланник... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T00:29:00+03:00
2025-05-04T10:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
вашингтон (штат)
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Проведение памятных акций в США в преддверии 80-летия Победы в Великой отечественной войне не обошлось без попыток провокаций, заявил советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким."К сожалению, как мы видим, без попыток провокаций и иных нежелательных акций не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая", — сказал он.Как сообщал корреспондент РИА Новости, в субботу в центре Вашингтона состоялась акция "Бессмертный полк", впервые за шесть лет согласованная властями американской столицы.Шествие началось у Белого дома в 23:00 мск, далее оно направилось по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. Охраной правопорядка на мероприятии занимались полицейские. В акции приняли участие около ста человек. Они шли организованной группой в сопровождении музыкального оркестра, держа в руках транспаранты и портреты родственников.
https://ria.ru/20250503/vashington-2014821980.html
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в мире, вашингтон (штат), россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Вашингтон (штат), Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российский дипломат рассказал о проведении акций в честь Дня Победы в США

Дипломат Ким: проведение памятных акций в США не обошлось без провокаций

© РИА НовостиУчастники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне
Участники акции Бессмертный полк в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости
Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Проведение памятных акций в США в преддверии 80-летия Победы в Великой отечественной войне не обошлось без попыток провокаций, заявил советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким.
«
"К сожалению, как мы видим, без попыток провокаций и иных нежелательных акций не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая", — сказал он.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, в субботу в центре Вашингтона состоялась акция "Бессмертный полк", впервые за шесть лет согласованная властями американской столицы.
Шествие началось у Белого дома в 23:00 мск, далее оно направилось по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. Охраной правопорядка на мероприятии занимались полицейские. В акции приняли участие около ста человек. Они шли организованной группой в сопровождении музыкального оркестра, держа в руках транспаранты и портреты родственников.
Акция Бессмертный полк в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Вашингтоне впервые за шесть лет проходит акция "Бессмертный полк"
Вчера, 23:44
 
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