https://ria.ru/20250504/ssha-2014824380.html
Российский дипломат рассказал о проведении акций в честь Дня Победы в США
Российский дипломат рассказал о проведении акций в честь Дня Победы в США - РИА Новости, 04.05.2025
Российский дипломат рассказал о проведении акций в честь Дня Победы в США
Проведение памятных акций в США в преддверии 80-летия Победы в Великой отечественной войне не обошлось без попыток провокаций, заявил советник-посланник... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T00:29:00+03:00
2025-05-04T00:29:00+03:00
2025-05-04T10:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
вашингтон (штат)
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014822757_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4b93e77f20375fa7ae756e5fc5c10ba2.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Проведение памятных акций в США в преддверии 80-летия Победы в Великой отечественной войне не обошлось без попыток провокаций, заявил советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким."К сожалению, как мы видим, без попыток провокаций и иных нежелательных акций не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая", — сказал он.Как сообщал корреспондент РИА Новости, в субботу в центре Вашингтона состоялась акция "Бессмертный полк", впервые за шесть лет согласованная властями американской столицы.Шествие началось у Белого дома в 23:00 мск, далее оно направилось по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. Охраной правопорядка на мероприятии занимались полицейские. В акции приняли участие около ста человек. Они шли организованной группой в сопровождении музыкального оркестра, держа в руках транспаранты и портреты родственников.
https://ria.ru/20250503/vashington-2014821980.html
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014822757_152:0:1112:720_1920x0_80_0_0_70039a829ecdd197cdbc0fd9924c742c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Вашингтон (штат), Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российский дипломат рассказал о проведении акций в честь Дня Победы в США
Дипломат Ким: проведение памятных акций в США не обошлось без провокаций