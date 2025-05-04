https://ria.ru/20250504/ssha-2014824380.html

Российский дипломат рассказал о проведении акций в честь Дня Победы в США

Российский дипломат рассказал о проведении акций в честь Дня Победы в США - РИА Новости, 04.05.2025

Российский дипломат рассказал о проведении акций в честь Дня Победы в США

Проведение памятных акций в США в преддверии 80-летия Победы в Великой отечественной войне не обошлось без попыток провокаций, заявил советник-посланник... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T00:29:00+03:00

2025-05-04T00:29:00+03:00

2025-05-04T10:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

вашингтон (штат)

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014822757_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4b93e77f20375fa7ae756e5fc5c10ba2.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Проведение памятных акций в США в преддверии 80-летия Победы в Великой отечественной войне не обошлось без попыток провокаций, заявил советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким."К сожалению, как мы видим, без попыток провокаций и иных нежелательных акций не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая", — сказал он.Как сообщал корреспондент РИА Новости, в субботу в центре Вашингтона состоялась акция "Бессмертный полк", впервые за шесть лет согласованная властями американской столицы.Шествие началось у Белого дома в 23:00 мск, далее оно направилось по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. Охраной правопорядка на мероприятии занимались полицейские. В акции приняли участие около ста человек. Они шли организованной группой в сопровождении музыкального оркестра, держа в руках транспаранты и портреты родственников.

https://ria.ru/20250503/vashington-2014821980.html

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), россия, 80-летие победы в великой отечественной войне