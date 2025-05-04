В США заявили о проблемах в реализации соглашения с Украиной
WP: эксперты видят проблемы в реализации соглашения США и Украины по ископаемым
© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ряд американских экспертов видит проблемы в реализации соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым, сообщает газета Washington Post со ссылкой на специалистов.
"Существует множество факторов, которые заставили бы американские компании с осторожностью относиться к нефти и газу на Украине. Я не уверен, что крупные компании, у которых есть возможности по всему миру, сочтут это (Украину - ред.) конкурентоспособным местом в сфере инвестиций", - заявил в комментарии изданию ученый в области энергетики из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл.
Как отмечает бывшая чиновница из администрации экс-президента США Джо Байдена Эшли Зумвальт-Форбс, занимавшая руководящую должность в одном из отделов министерства энергетики страны, сделка с Украиной не способствует продвижению цепочек поставок минералов для США. "Мы с трудом собираем деньги на разведку (месторождений - ред.) полезных ископаемых в США, Канаде и Австралии. Подумайте, насколько сложнее будет собрать деньги на ранние этапы работ на Украине", - указывает экс-чиновница.
Кроме того, по мнению эксперта по критическим минералам в компании SAFE Эбигейл Хантер, американские компании не видят особой выгоды в том, чтобы рассматривать Украину в качестве поставщика, например, лития.
"Поврежденная инфраструктура повышает стоимость разработки (месторождений - ред.) и может снизить доходность от инвестиций", - указывает Хантер.
Другие трудности в реализации сделки связаны с проблемами американской цепочки поставок, которые относятся в первую очередь к переработке, а не добыче полезных ископаемых, добавляет директор по научной работе, доцент Военно-морского колледжа США Эмили Холланд. "Насколько я знаю, в соглашении не указано, что Украина станет местом по переработке (полезных ископаемых - ред.)", - отмечает она в электронном письме изданию.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.