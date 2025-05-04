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В США заявили о проблемах в реализации соглашения с Украиной - РИА Новости, 04.05.2025
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00:14 04.05.2025 (обновлено: 00:19 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/ssha-2014823429.html
В США заявили о проблемах в реализации соглашения с Украиной
В США заявили о проблемах в реализации соглашения с Украиной - РИА Новости, 04.05.2025
В США заявили о проблемах в реализации соглашения с Украиной
Ряд американских экспертов видит проблемы в реализации соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T00:14:00+03:00
2025-05-04T00:19:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ряд американских экспертов видит проблемы в реализации соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым, сообщает газета Washington Post со ссылкой на специалистов. "Существует множество факторов, которые заставили бы американские компании с осторожностью относиться к нефти и газу на Украине. Я не уверен, что крупные компании, у которых есть возможности по всему миру, сочтут это (Украину - ред.) конкурентоспособным местом в сфере инвестиций", - заявил в комментарии изданию ученый в области энергетики из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл. Как отмечает бывшая чиновница из администрации экс-президента США Джо Байдена Эшли Зумвальт-Форбс, занимавшая руководящую должность в одном из отделов министерства энергетики страны, сделка с Украиной не способствует продвижению цепочек поставок минералов для США. "Мы с трудом собираем деньги на разведку (месторождений - ред.) полезных ископаемых в США, Канаде и Австралии. Подумайте, насколько сложнее будет собрать деньги на ранние этапы работ на Украине", - указывает экс-чиновница. Кроме того, по мнению эксперта по критическим минералам в компании SAFE Эбигейл Хантер, американские компании не видят особой выгоды в том, чтобы рассматривать Украину в качестве поставщика, например, лития. "Поврежденная инфраструктура повышает стоимость разработки (месторождений - ред.) и может снизить доходность от инвестиций", - указывает Хантер. Другие трудности в реализации сделки связаны с проблемами американской цепочки поставок, которые относятся в первую очередь к переработке, а не добыче полезных ископаемых, добавляет директор по научной работе, доцент Военно-морского колледжа США Эмили Холланд. "Насколько я знаю, в соглашении не указано, что Украина станет местом по переработке (полезных ископаемых - ред.)", - отмечает она в электронном письме изданию. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html
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украина, сша, киев, джо байден, верховная рада украины, в мире
Украина, США, Киев, Джо Байден, Верховная Рада Украины, В мире
В США заявили о проблемах в реализации соглашения с Украиной

WP: эксперты видят проблемы в реализации соглашения США и Украины по ископаемым

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ряд американских экспертов видит проблемы в реализации соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым, сообщает газета Washington Post со ссылкой на специалистов.
"Существует множество факторов, которые заставили бы американские компании с осторожностью относиться к нефти и газу на Украине. Я не уверен, что крупные компании, у которых есть возможности по всему миру, сочтут это (Украину - ред.) конкурентоспособным местом в сфере инвестиций", - заявил в комментарии изданию ученый в области энергетики из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл.
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Как отмечает бывшая чиновница из администрации экс-президента США Джо Байдена Эшли Зумвальт-Форбс, занимавшая руководящую должность в одном из отделов министерства энергетики страны, сделка с Украиной не способствует продвижению цепочек поставок минералов для США. "Мы с трудом собираем деньги на разведку (месторождений - ред.) полезных ископаемых в США, Канаде и Австралии. Подумайте, насколько сложнее будет собрать деньги на ранние этапы работ на Украине", - указывает экс-чиновница.
Кроме того, по мнению эксперта по критическим минералам в компании SAFE Эбигейл Хантер, американские компании не видят особой выгоды в том, чтобы рассматривать Украину в качестве поставщика, например, лития.
"Поврежденная инфраструктура повышает стоимость разработки (месторождений - ред.) и может снизить доходность от инвестиций", - указывает Хантер.
Другие трудности в реализации сделки связаны с проблемами американской цепочки поставок, которые относятся в первую очередь к переработке, а не добыче полезных ископаемых, добавляет директор по научной работе, доцент Военно-морского колледжа США Эмили Холланд. "Насколько я знаю, в соглашении не указано, что Украина станет местом по переработке (полезных ископаемых - ред.)", - отмечает она в электронном письме изданию.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
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