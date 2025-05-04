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Путин: у России достаточно сил, чтобы довести СВО до логического завершения
Путин: у России достаточно сил, чтобы довести СВО до логического завершения - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: у России достаточно сил, чтобы довести СВО до логического завершения
Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести спецоперацию на Украине до логического завершения с нужным для РФ результатом, сообщил президент РФ... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:29:00+03:00
2025-05-04T10:29:00+03:00
2025-05-04T10:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести спецоперацию на Украине до логического завершения с нужным для РФ результатом, сообщил президент РФ Владимир Путин."У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", - сказал Путин журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Кадры интервью вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014349601.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, безопасность, павел зарубин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Павел Зарубин, Украина
Путин: у России достаточно сил, чтобы довести СВО до логического завершения
Путин: у РФ достаточно сил и средств для доведения СВО до логического завершения