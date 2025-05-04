https://ria.ru/20250504/spetsoperatsiya-2014849210.html

Путин: у России достаточно сил, чтобы довести СВО до логического завершения

Путин: у России достаточно сил, чтобы довести СВО до логического завершения - РИА Новости, 04.05.2025

Путин: у России достаточно сил, чтобы довести СВО до логического завершения

Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести спецоперацию на Украине до логического завершения с нужным для РФ результатом, сообщил президент РФ... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:29:00+03:00

2025-05-04T10:29:00+03:00

2025-05-04T10:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

павел зарубин

украина

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести спецоперацию на Украине до логического завершения с нужным для РФ результатом, сообщил президент РФ Владимир Путин."У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", - сказал Путин журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Кадры интервью вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014349601.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность, павел зарубин, украина