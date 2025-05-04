https://ria.ru/20250504/spetsoperatsiya-2014831150.html

В зоне СВО нашли карикатуры, вырезанные из украинских газет 1945 года

В зоне СВО нашли карикатуры, вырезанные из украинских газет 1945 года - РИА Новости, 04.05.2025

В зоне СВО нашли карикатуры, вырезанные из украинских газет 1945 года

В зоне СВО корреспондентом РИА Новости найдены оригинальные газетные карикатуры, вырезанные из украинских газет 1945 года выпуска, высмеивающие бандеровцев,... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T03:39:00+03:00

2025-05-04T03:39:00+03:00

2025-05-04T03:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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справки

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украина

санта-клаус

80-летие победы в великой отечественной войне

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ГЕНИЧЕСК, 4 мая - РИА Новости. В зоне СВО корреспондентом РИА Новости найдены оригинальные газетные карикатуры, вырезанные из украинских газет 1945 года выпуска, высмеивающие бандеровцев, тотальную мобилизацию в Германии во время Великой Отечественной войны и другие проявления фашизма в Европе 1940-х годов. "На (Нюрнбергском) процессе документально подтверждено, что украинские националистические банды еще задолго до войны формировались и проходили школу в фашистской Германии", - таким пояснением на украинском языке снабжена одна из карикатур, изображающая, похожего на Дмитрия Донцова (основатель украинского фашизма), украинского националиста, который со знаменем, сооруженным из грязных подштанников с украинским тризубом и свастикой, подглядывает в замочную скважину на Нюрнбергском трибунале. Сама подшивка озаглавлена "Збiрник. "Нова Европа" за 1945г" (Сборник. Новая Европа 1945 год) и включает в себя 27 карикатур времен Великой Отечественной войны, опубликованных в украиноязычных и русскоязычных газетах, выходивших на освобожденных от гитлеровской оккупации территориях советской Украины 80 лет назад. Отдельные работы посвящены бегству генерала Ханца Гудериана перед лицом наступления советских танковых армий, послевоенной судьбе европейских союзников Гитлера и сторонников нацизма, таких как британская леди Нэнси Астор (первая женщина-депутат Палаты общин и сторонница мира с нацистской Германией), испанский диктатор Франциско Франко, венгерский фашист Ференц Салаши. Есть работы, высмеивающие тотальную мобилизацию в вермахт всего населения гитлеровской Германии. Так, на имеющейся в найденной коллекции работе Бориса Ефимова под названием "Берлинский рождественский дед образца 1944 года" Геббельс отправляет на фронт пойманного офицером СС Санта-Клауса.

https://ria.ru/20250324/politika-2006846587.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

германия

европа

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, справки, германия, европа, украина, санта-клаус, 80-летие победы в великой отечественной войне