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Мотострелки уничтожили гексакоптер "Баба-Яга" на Харьковском направлении

Мотострелки уничтожили гексакоптер "Баба-Яга" на Харьковском направлении - РИА Новости, 04.05.2025

Мотострелки уничтожили гексакоптер "Баба-Яга" на Харьковском направлении

Расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" на харьковском направлении поразил ударный дрон ВСУ "Баба-Яга",... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T01:43:00+03:00

2025-05-04T01:43:00+03:00

2025-05-04T01:43:00+03:00

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КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" на харьковском направлении поразил ударный дрон ВСУ "Баба-Яга", сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе боевого вылета оператор (БПЛА - ред.) с позывным "Волк" при помощи тепловизорной камеры заметил дрон противника, затем выполнил манёвр захода и пикирования, в результате чего дрон "Баба-Яга" был поражен осколочно-фугасной боевой частью FPV-дрона", - заявили РИА Новости в оборонном ведомстве. Уточняется, что средствами разведки был обнаружен ударный дрон противника, после чего информация по направлению его полета была оперативно передана расчёту FPV-дрона армейского корпуса ВС РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность