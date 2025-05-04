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Мотострелки уничтожили гексакоптер "Баба-Яга" на Харьковском направлении
Мотострелки уничтожили гексакоптер "Баба-Яга" на Харьковском направлении - РИА Новости, 04.05.2025
Мотострелки уничтожили гексакоптер "Баба-Яга" на Харьковском направлении
Расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" на харьковском направлении поразил ударный дрон ВСУ "Баба-Яга",... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T01:43:00+03:00
2025-05-04T01:43:00+03:00
2025-05-04T01:43:00+03:00
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КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" на харьковском направлении поразил ударный дрон ВСУ "Баба-Яга", сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе боевого вылета оператор (БПЛА - ред.) с позывным "Волк" при помощи тепловизорной камеры заметил дрон противника, затем выполнил манёвр захода и пикирования, в результате чего дрон "Баба-Яга" был поражен осколочно-фугасной боевой частью FPV-дрона", - заявили РИА Новости в оборонном ведомстве. Уточняется, что средствами разведки был обнаружен ударный дрон противника, после чего информация по направлению его полета была оперативно передана расчёту FPV-дрона армейского корпуса ВС РФ.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Мотострелки уничтожили гексакоптер "Баба-Яга" на Харьковском направлении
Расчет FPV-дрона на Харьковском направлении уничтожил дрон ВСУ Баба-Яга
КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" на харьковском направлении поразил ударный дрон ВСУ "Баба-Яга", сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"В ходе боевого вылета оператор (БПЛА - ред.) с позывным "Волк" при помощи тепловизорной камеры заметил дрон противника, затем выполнил манёвр захода и пикирования, в результате чего дрон "Баба-Яга" был поражен осколочно-фугасной боевой частью FPV-дрона", - заявили РИА Новости в оборонном ведомстве.
Уточняется, что средствами разведки был обнаружен ударный дрон противника, после чего информация по направлению его полета была оперативно передана расчёту FPV-дрона армейского корпуса ВС РФ.