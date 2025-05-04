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Эвакуированных жильцов дома на юго-западе Москвы разместили в ПВР
Эвакуированных жильцов дома на юго-западе Москвы разместили в ПВР - РИА Новости, 05.05.2025
Эвакуированных жильцов дома на юго-западе Москвы разместили в ПВР
Спасатели эвакуировали людей из соседних подъездов в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар, для них организованы пункты временного... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-04T22:32:00+03:00
2025-05-04T22:32:00+03:00
2025-05-05T00:15:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Спасатели эвакуировали людей из соседних подъездов в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар, для них организованы пункты временного размещения (ПВР), сообщает МЧС России. "Работы по тушению продолжаются. Из соседних подъездов люди эвакуированы. Для них организованы пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба.
2025-05-04T22:32
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
Эвакуированных жильцов дома на юго-западе Москвы разместили в ПВР
Спасатели эвакуировали людей из соседних подъездов девятиэтажного дома в Москве