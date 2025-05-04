https://ria.ru/20250504/spasateli-2014934445.html

Эвакуированных жильцов дома на юго-западе Москвы разместили в ПВР

Эвакуированных жильцов дома на юго-западе Москвы разместили в ПВР - РИА Новости, 05.05.2025

Эвакуированных жильцов дома на юго-западе Москвы разместили в ПВР

Спасатели эвакуировали людей из соседних подъездов в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар, для них организованы пункты временного... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-04T22:32:00+03:00

2025-05-04T22:32:00+03:00

2025-05-05T00:15:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014933153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17859aed889a23235430fdf470d7734c.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Спасатели эвакуировали людей из соседних подъездов в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар, для них организованы пункты временного размещения (ПВР), сообщает МЧС России. "Работы по тушению продолжаются. Из соседних подъездов люди эвакуированы. Для них организованы пункты временного размещения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250504/pozhar-2014934176.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба. 2025-05-04T22:32 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы