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В аэропорту Сочи опровергли сообщения о столкновении самолета с зайцем - РИА Новости, 04.05.2025
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15:50 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/sochi-2014896288.html
В аэропорту Сочи опровергли сообщения о столкновении самолета с зайцем
В аэропорту Сочи опровергли сообщения о столкновении самолета с зайцем - РИА Новости, 04.05.2025
В аэропорту Сочи опровергли сообщения о столкновении самолета с зайцем
Информация о столкновении самолёта с зайцем на взлетной полосе, распространившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2025
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СОЧИ, 4 мая - РИА Новости. Информация о столкновении самолёта с зайцем на взлетной полосе, распространившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта Сочи. "Информация о столкновении воздушного судна с посторонними предметами на взлётно-посадочной полосе не подтверждается. Дополнительные обследования ВПП не выявили посторонних предметов", - говорится в сообщении представителя пресс-службы. Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что самолет из Тель-Авива при приземлении в Сочи снес зайца, который выскочил на взлетную полосу. Представитель авиакомпании Азимут, рейс которого упомянут в материале соцсетей, также сообщил РИА Новости, что им ничего не известно об этом происшествии. Аэропорт Сочи дополнительно сообщает, что функционирует в штатном режиме, все службы обеспечивают безопасность полётов в соответствии с установленными нормами.
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Сочи, Общество
В аэропорту Сочи опровергли сообщения о столкновении самолета с зайцем

Сочинский аэропорт опроверг сообщения о столкновении самолета с зайцем на ВПП

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на аэропорт "Адлер" в Сочи
Вид на аэропорт Адлер в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на аэропорт "Адлер" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 4 мая - РИА Новости. Информация о столкновении самолёта с зайцем на взлетной полосе, распространившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта Сочи.
«
"Информация о столкновении воздушного судна с посторонними предметами на взлётно-посадочной полосе не подтверждается. Дополнительные обследования ВПП не выявили посторонних предметов", - говорится в сообщении представителя пресс-службы.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что самолет из Тель-Авива при приземлении в Сочи снес зайца, который выскочил на взлетную полосу.
Представитель авиакомпании Азимут, рейс которого упомянут в материале соцсетей, также сообщил РИА Новости, что им ничего не известно об этом происшествии.
Аэропорт Сочи дополнительно сообщает, что функционирует в штатном режиме, все службы обеспечивают безопасность полётов в соответствии с установленными нормами.
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