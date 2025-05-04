https://ria.ru/20250504/sochi-2014896288.html

В аэропорту Сочи опровергли сообщения о столкновении самолета с зайцем

В аэропорту Сочи опровергли сообщения о столкновении самолета с зайцем - РИА Новости, 04.05.2025

В аэропорту Сочи опровергли сообщения о столкновении самолета с зайцем

Информация о столкновении самолёта с зайцем на взлетной полосе, распространившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:50:00+03:00

2025-05-04T15:50:00+03:00

2025-05-04T15:50:00+03:00

сочи

общество

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СОЧИ, 4 мая - РИА Новости. Информация о столкновении самолёта с зайцем на взлетной полосе, распространившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта Сочи. "Информация о столкновении воздушного судна с посторонними предметами на взлётно-посадочной полосе не подтверждается. Дополнительные обследования ВПП не выявили посторонних предметов", - говорится в сообщении представителя пресс-службы. Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что самолет из Тель-Авива при приземлении в Сочи снес зайца, который выскочил на взлетную полосу. Представитель авиакомпании Азимут, рейс которого упомянут в материале соцсетей, также сообщил РИА Новости, что им ничего не известно об этом происшествии. Аэропорт Сочи дополнительно сообщает, что функционирует в штатном режиме, все службы обеспечивают безопасность полётов в соответствии с установленными нормами.

https://ria.ru/20250427/boing-2013651332.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, общество