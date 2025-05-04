https://ria.ru/20250504/sk-2014928776.html

СК организовал проверку после взрыва в квартире на юго-западе Москвы

СК организовал проверку после взрыва в квартире на юго-западе Москвы - РИА Новости, 04.05.2025

СК организовал проверку после взрыва в квартире на юго-западе Москвы

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на улице Генерала Тюленева в Москве, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба столичного РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T21:37:00+03:00

2025-05-04T21:37:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на улице Генерала Тюленева в Москве, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба столичного главка СК России. "Сегодня в квартире, расположенной по улице Генерала Тюленева в городе Москве, произошел хлопок с последующим возгоранием. По данному факту столичным Следственным комитетом организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. После тушения пожара следователи и криминалисты столичного СК приступят к осмотру места происшествия. "Информация о пострадавших уточняется", - добавило ведомство.Кроме того, Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара в одной из квартир жилого дома на улице Генерала Тюленева. Ведомство подчеркнуло, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ЧП, а также соблюдение жилищных прав граждан на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20250504/moskva-2014929334.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)