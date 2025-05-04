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СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи - РИА Новости, 04.05.2025
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи
Следователи проводят проверку по факту конфликта между подростками, видео которого распространилось в соцсети, сообщает Следственный комитет России в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:25:00+03:00
2025-05-04T16:25:00+03:00
2025-05-04T16:26:00+03:00
происшествия
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сочи
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 4 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту конфликта между подростками, видео которого распространилось в соцсети, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале. "В городе Сочи между подростками произошёл конфликт, в ходе которого несовершеннолетние применили физическую силу в отношении сверстника, снимая происходящее на видео. По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором подростки по очереди подходят к сверстнику и бьют его по лицу, сопровождая удары агрессивными ругательствами в отношении мальчика. Сочинская полиция установила участников инцидента, все они - ученики местной школы от 12 до 15 лет. Школьников с родителями уже вызвали в отдел полиции. Данное дело стоит на контроле у главы СК, Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях школьников в отношении подростка.
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происшествия, россия, сочи, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи
СК проводит проверку после появления в Сети видео избиения сочинского школьника