https://ria.ru/20250504/sk-2014900261.html

СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи

СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи - РИА Новости, 04.05.2025

СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи

Следователи проводят проверку по факту конфликта между подростками, видео которого распространилось в соцсети, сообщает Следственный комитет России в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T16:25:00+03:00

2025-05-04T16:25:00+03:00

2025-05-04T16:26:00+03:00

происшествия

россия

сочи

краснодарский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 4 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту конфликта между подростками, видео которого распространилось в соцсети, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале. "В городе Сочи между подростками произошёл конфликт, в ходе которого несовершеннолетние применили физическую силу в отношении сверстника, снимая происходящее на видео. По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором подростки по очереди подходят к сверстнику и бьют его по лицу, сопровождая удары агрессивными ругательствами в отношении мальчика. Сочинская полиция установила участников инцидента, все они - ученики местной школы от 12 до 15 лет. Школьников с родителями уже вызвали в отдел полиции. Данное дело стоит на контроле у главы СК, Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях школьников в отношении подростка.

https://ria.ru/20250422/situatsija-2012662113.html

россия

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, сочи, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)