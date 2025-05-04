Рейтинг@Mail.ru
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 04.05.2025 (обновлено: 16:26 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/sk-2014900261.html
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи - РИА Новости, 04.05.2025
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи
Следователи проводят проверку по факту конфликта между подростками, видео которого распространилось в соцсети, сообщает Следственный комитет России в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:25:00+03:00
2025-05-04T16:26:00+03:00
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
СОЧИ, 4 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту конфликта между подростками, видео которого распространилось в соцсети, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале. "В городе Сочи между подростками произошёл конфликт, в ходе которого несовершеннолетние применили физическую силу в отношении сверстника, снимая происходящее на видео. По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором подростки по очереди подходят к сверстнику и бьют его по лицу, сопровождая удары агрессивными ругательствами в отношении мальчика. Сочинская полиция установила участников инцидента, все они - ученики местной школы от 12 до 15 лет. Школьников с родителями уже вызвали в отдел полиции. Данное дело стоит на контроле у главы СК, Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях школьников в отношении подростка.
https://ria.ru/20250422/situatsija-2012662113.html
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сочи, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи

СК проводит проверку после появления в Сети видео избиения сочинского школьника

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 4 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту конфликта между подростками, видео которого распространилось в соцсети, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.
"В городе Сочи между подростками произошёл конфликт, в ходе которого несовершеннолетние применили физическую силу в отношении сверстника, снимая происходящее на видео. По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором подростки по очереди подходят к сверстнику и бьют его по лицу, сопровождая удары агрессивными ругательствами в отношении мальчика.
Сочинская полиция установила участников инцидента, все они - ученики местной школы от 12 до 15 лет. Школьников с родителями уже вызвали в отдел полиции.
Данное дело стоит на контроле у главы СК, Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях школьников в отношении подростка.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Детский омбудсмен прокомментировала ситуацию с избиением ребенка в школе
22 апреля, 09:35
 
ПроисшествияРоссияСочиКраснодарский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала