https://ria.ru/20250504/shtraf-2014723679.html

Юрист предупредила о штрафе за мойку машины на даче

Юрист предупредила о штрафе за мойку машины на даче - РИА Новости, 04.05.2025

Юрист предупредила о штрафе за мойку машины на даче

Мыть автомобиль следует только в специально отведенных местах — автомойках, если делать это на даче, можно получить штраф, рассказала агентству "Прайм" юрист... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T02:17:00+03:00

2025-05-04T02:17:00+03:00

2025-05-04T09:56:00+03:00

общество

россия

авто

штрафы

елена пономарева

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мыть автомобиль следует только в специально отведенных местах — автомойках, если делать это на даче, можно получить штраф, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Пономарева."Могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП). Может быть вынесено предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей", — рассказала эксперт.Если привлекут по статье 8.6 КоАП за порчу земель, штраф будет от 3 до 5 тысяч рублей. Если мыть автомобиль на берегу водоема, придется заплатить от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП).Однако, по словам эксперта, закон не запрещает просто протирать тряпкой фары, стекла и регистрационные знаки. Штрафа в этом случае не будет, поскольку полноценная мойка не осуществляется. В регионах могут быть свои санкции за мойку автомобиля в неположенном месте. В частности, в Московской области штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250428/shtraf-2013640469.html

https://ria.ru/20250426/dacha-2013528922.html

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общество, россия, авто, штрафы, елена пономарева