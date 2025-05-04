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Юрист предупредила о штрафе за мойку машины на даче - РИА Новости, 04.05.2025
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02:17 04.05.2025 (обновлено: 09:56 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/shtraf-2014723679.html
Юрист предупредила о штрафе за мойку машины на даче
Юрист предупредила о штрафе за мойку машины на даче - РИА Новости, 04.05.2025
Юрист предупредила о штрафе за мойку машины на даче
Мыть автомобиль следует только в специально отведенных местах — автомойках, если делать это на даче, можно получить штраф, рассказала агентству "Прайм" юрист... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T02:17:00+03:00
2025-05-04T09:56:00+03:00
общество
россия
авто
штрафы
елена пономарева
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мыть автомобиль следует только в специально отведенных местах — автомойках, если делать это на даче, можно получить штраф, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Пономарева."Могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП). Может быть вынесено предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей", — рассказала эксперт.Если привлекут по статье 8.6 КоАП за порчу земель, штраф будет от 3 до 5 тысяч рублей. Если мыть автомобиль на берегу водоема, придется заплатить от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП).Однако, по словам эксперта, закон не запрещает просто протирать тряпкой фары, стекла и регистрационные знаки. Штрафа в этом случае не будет, поскольку полноценная мойка не осуществляется. В регионах могут быть свои санкции за мойку автомобиля в неположенном месте. В частности, в Московской области штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250428/shtraf-2013640469.html
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общество, россия, авто, штрафы, елена пономарева
Общество, Россия, Авто, Штрафы, Елена Пономарева
Юрист предупредила о штрафе за мойку машины на даче

Юрист Пономарева: за мойку автомобиля на даче можно получить штраф до 5 тыс руб

© Getty Images / M-ProductionДевушка моет автомобиль
Девушка моет автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Getty Images / M-Production
Девушка моет автомобиль
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мыть автомобиль следует только в специально отведенных местах — автомойках, если делать это на даче, можно получить штраф, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Пономарева.
"Могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП). Может быть вынесено предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей", — рассказала эксперт.
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Если привлекут по статье 8.6 КоАП за порчу земель, штраф будет от 3 до 5 тысяч рублей.
Если мыть автомобиль на берегу водоема, придется заплатить от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП).
Однако, по словам эксперта, закон не запрещает просто протирать тряпкой фары, стекла и регистрационные знаки. Штрафа в этом случае не будет, поскольку полноценная мойка не осуществляется.
В регионах могут быть свои санкции за мойку автомобиля в неположенном месте. В частности, в Московской области штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.
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