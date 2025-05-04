https://ria.ru/20250504/shestvie-2014940911.html

Шествие "Бессмертного полка" прошли в турецких городах Адана и Ташуджу

Шествие "Бессмертного полка" прошли в турецких городах Адана и Ташуджу - РИА Новости, 04.05.2025

Шествие "Бессмертного полка" прошли в турецких городах Адана и Ташуджу

Шествие "Бессмертного полка" впервые состоялось в турецком городе Адана на юге страны, сообщила РИА Новости руководитель Ассоциации соотечественников... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T23:52:00+03:00

2025-05-04T23:52:00+03:00

2025-05-04T23:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

адана (провинция)

турция

мерсин (провинция)

80-летие победы в великой отечественной войне

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СТАМБУЛ, 4 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" впервые состоялось в турецком городе Адана на юге страны, сообщила РИА Новости руководитель Ассоциации соотечественников "Чукурова_ру" Анна Акдоган, также мероприятие провели в городе Ташуджу неподалеку от строящейся АЭС "Аккую". "Бессмертный полк" впервые состоялся в Адане 4 мая. Мероприятие было открыто для всех русскоязычных вне зависимости от национальности и гражданства. "В акции приняли участие русскоязычные и турецкие жители Аданы, которые несли портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, под "Катюшу", - сообщила Акдоган. В свою очередь Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Турции сообщил, что в шествии в Ташуджу приняли участие более полутора тысяч человек. В шествии участвовали русскоязычные жители, в том числе турецкие граждане, как из Ташуджу, так и из ближайших Силифке, Атакента, Мерсина, а также из соседних провинций - Коньи, Аданы, Османие. После шествия состоялся торжественный концерт, а взрослые и дети поделились своими воспоминаниями и рассказами своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны. Со сцены звучали песни военных лет и современные композиции, выступали танцоры, певцы, барды и музыканты. "Европейцы, отдыхающие в Ташуджу, подходили с вопросами, просили рассказать об акции, принимали георгиевские ленты, ели гречневую кашу и присоединялись. Мероприятия стали настоящим городским праздником и продолжались несколько часов", - отметили в КСОРС. Шествия "Бессмертного полка" уже состоялись в воскресенье в Стамбуле и Анкаре, также ожидается еще несколько подобных мероприятий в ряде турецких городов. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html

https://ria.ru/20250504/stambul-2014887676.html

https://ria.ru/20250501/volontery-2014611009.html

адана (провинция)

турция

мерсин (провинция)

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в мире, адана (провинция), турция, мерсин (провинция), 80-летие победы в великой отечественной войне