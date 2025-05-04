https://ria.ru/20250504/shansy-2014835484.html

"Даже чудо не поможет": на Западе оценили шансы России в войне с Европой

"Даже чудо не поможет": на Западе оценили шансы России в войне с Европой - РИА Новости, 04.05.2025

"Даже чудо не поможет": на Западе оценили шансы России в войне с Европой

Перевооружение Европы не сильно поможет ей в столкновении с Россией, заявил финансовый аналитик и политический комментатор Алекс Крайнер на YouTube. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T06:54:00+03:00

2025-05-04T06:54:00+03:00

2025-05-04T09:53:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Перевооружение Европы не сильно поможет ей в столкновении с Россией, заявил финансовый аналитик и политический комментатор Алекс Крайнер на YouTube."Европа способна перевооружиться, но и в этом случае даже чудо не поможет победить в столкновении с Россией. Они десятилетиями зависели от США и американского вооружения и логистики, даже в самых простых вещах. У Европы нет армии, способной вести полноценные боевые действия", — сказал он.Аналитик также отметил, что Европе придется с нуля разрабатывать критически важные системы, такие как транспортная логистика и спутниковая связь."Это лежит в плоскости экономики. В России производство снаряда калибра 152 миллиметров обойдется в 500 долларов. В Европе производство аналога — снаряда 155 миллиметроа будет в 16 раз дороже: восемь тысяч долларов за снаряд. И как они собрались воевать?" — заключил Крайнер.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию Перевооружение Европы. Позднее название документа поменяли на менее агрессивное — Готовность 2030 — из-за протеста нескольких стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, Готовность 2030 предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5 процента ВВП.

https://ria.ru/20250504/ft-2014833047.html

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