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Вучич сдержит свое слово и поедет в Москву, заявил глава Минфина Сербии - РИА Новости, 04.05.2025
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00:13 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/serbiya-2014823243.html
Вучич сдержит свое слово и поедет в Москву, заявил глава Минфина Сербии
Вучич сдержит свое слово и поедет в Москву, заявил глава Минфина Сербии - РИА Новости, 04.05.2025
Вучич сдержит свое слово и поедет в Москву, заявил глава Минфина Сербии
Президент Сербии Александр Вучич сдержит свое слово и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву 9 мая, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T00:13:00+03:00
2025-05-04T00:13:00+03:00
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БЕЛГРАД, 4 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сдержит свое слово и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву 9 мая, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали. Вучич ранее прервал поездку в США из-за недомогания и вернулся в Сербию. Во второй половине дня в субботу он вышел из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал главе минфина, что чувствует себя лучше. "С тех пор как мы прилетели, я всякое прочитал - от того, что Вучич симулировал, чтобы избежать встречи с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом, до того, что это предлог, чтобы не встречаться с (российским лидером Владимиром - ред.) Путиным... Единственное, что могу сказать, - зная его, с учётом того, что он держит слово, что будет там (в Москве - ред.), то он свое слово сдержит. Но я в данный момент этого не могу сказать", - заявил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии, добавив, что в ближайшие день, два, три, когда поправится, президент Сербии обратится к общественности. По его словам, врачи предписали президенту Сербии покой и отдых. Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем ему стало плохо и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где был осмотрен в ВМА. По данным врачей Вучич имеет проблемы с давлением в последние 10 лет. Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением.
https://ria.ru/20250503/vuchich-2014794114.html
https://ria.ru/20250430/serbiya-2014390730.html
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в мире, сербия, сша, москва, александр вучич, дональд трамп, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Сербия, США, Москва, Александр Вучич, Дональд Трамп, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вучич сдержит свое слово и поедет в Москву, заявил глава Минфина Сербии

Глава Минфина Сербии Мали: Вучич сдержит свое слово и поедет в Москву 9 Мая

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сдержит свое слово и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву 9 мая, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали.
Вучич ранее прервал поездку в США из-за недомогания и вернулся в Сербию. Во второй половине дня в субботу он вышел из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал главе минфина, что чувствует себя лучше.
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"С тех пор как мы прилетели, я всякое прочитал - от того, что Вучич симулировал, чтобы избежать встречи с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом, до того, что это предлог, чтобы не встречаться с (российским лидером Владимиром - ред.) Путиным... Единственное, что могу сказать, - зная его, с учётом того, что он держит слово, что будет там (в Москве - ред.), то он свое слово сдержит. Но я в данный момент этого не могу сказать", - заявил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии, добавив, что в ближайшие день, два, три, когда поправится, президент Сербии обратится к общественности.
По его словам, врачи предписали президенту Сербии покой и отдых.
Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем ему стало плохо и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где был осмотрен в ВМА. По данным врачей Вучич имеет проблемы с давлением в последние 10 лет.
Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением.
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