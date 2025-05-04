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Спикер парламента Румынии испортила бюллетень на выборах - РИА Новости, 04.05.2025
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15:06 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/senator-2014889663.html
Спикер парламента Румынии испортила бюллетень на выборах
Спикер парламента Румынии испортила бюллетень на выборах - РИА Новости, 04.05.2025
Спикер парламента Румынии испортила бюллетень на выборах
Сенатор парламента Румынии и лидер партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ в день выборов президента страны специально испортила бюллетень, заявив, что процесс... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:06:00+03:00
2025-05-04T15:06:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Сенатор парламента Румынии и лидер партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ в день выборов президента страны специально испортила бюллетень, заявив, что процесс голосования не является конституционным. Шошоакэ известна своей критикой властей ЕС и румынского руководства, а также выступлениями в защиту национального суверенитета. В октябре 2024 года ее кандидатура на президентских выборах была отклонена конституционным судом. Повторная попытка участия в выборах в 2025 году также была пресечена. В день выборов президента Шошоакэ пришла на избирательный участок, отказалась заходить в кабину для голосования, зачеркнула всех кандидатов, вписала туда несколько исторических личностей, а затем написала: "Вы можете оштрафовать меня на столько, на сколько захотите". "Вот как выглядит голосование на незаконных и неконституционных выборах. Можете штрафовать меня на любую сумму. Полицейский, пожалуйста, заберите мое удостоверение личности, выпишите мне штраф, потому что я ответственный человек", - заявила Шошоакэ, обращаясь к журналистам и сотруднику полиции, который дежурил на избирательном участке. В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. На пост президента Румынии баллотируются 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).
https://ria.ru/20250316/pismo-2005337751.html
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в мире, румыния, бухарест, виктор понта, евросоюз
В мире, Румыния, Бухарест, Виктор Понта, Евросоюз
Спикер парламента Румынии испортила бюллетень на выборах

Сенатор Шошоакэ в день выборов президента Румынии специально испортила бюллетень

© AP Photo / Andreea AlexandruСенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ
Сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Сенатор парламента Румынии и лидер партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ в день выборов президента страны специально испортила бюллетень, заявив, что процесс голосования не является конституционным.
Шошоакэ известна своей критикой властей ЕС и румынского руководства, а также выступлениями в защиту национального суверенитета. В октябре 2024 года ее кандидатура на президентских выборах была отклонена конституционным судом. Повторная попытка участия в выборах в 2025 году также была пресечена.
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В день выборов президента Шошоакэ пришла на избирательный участок, отказалась заходить в кабину для голосования, зачеркнула всех кандидатов, вписала туда несколько исторических личностей, а затем написала: "Вы можете оштрафовать меня на столько, на сколько захотите".
"Вот как выглядит голосование на незаконных и неконституционных выборах. Можете штрафовать меня на любую сумму. Полицейский, пожалуйста, заберите мое удостоверение личности, выпишите мне штраф, потому что я ответственный человек", - заявила Шошоакэ, обращаясь к журналистам и сотруднику полиции, который дежурил на избирательном участке.
В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.
На пост президента Румынии баллотируются 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).
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