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Эксперт раскрыл смысл сделки США и Украины по редкоземельным металлам - РИА Новости, 04.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:43 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/sdelka-2014841157.html
Эксперт раскрыл смысл сделки США и Украины по редкоземельным металлам
Эксперт раскрыл смысл сделки США и Украины по редкоземельным металлам - РИА Новости, 04.05.2025
Эксперт раскрыл смысл сделки США и Украины по редкоземельным металлам
Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной фактически является легализацией военной помощи, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:43:00+03:00
2025-05-04T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
ян гагин
владимир путин
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной фактически является легализацией военной помощи, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Украину сейчас грабят. Их не обманули, потому что (Владимир) Зеленский понимал, что за договор он собирается заключать. И это не обман. Зеленский участник этого мошенничества в отношении своего государства и своего народа. А Соединенные Штаты таким образом просто легализуют военную помощь Украине для ослабления России", - заявил Гагин. По его словам, согласно этой сделке Соединенные Штаты получают редкоземельные металлы и любые другие ископаемые на территории Украины бессрочно. Он подчеркнул, что в оплату всех минералов и ресурсов может идти военная помощь. Также эксперт заметил, что эта сделка фактически "окрылила" Зеленского, после заключения которой он сделал два громких заявления: отказ от предложенного президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни 80-летней годовщины Победы и заявление, в котором глава киевского режима обозначил отсутствие гарантий безопасности лидерам иностранных государств, решивших посетить Москву на 9 мая. "Он (Зеленский) практически озвучил прямые угрозы в адрес тех, кто будет сотрудничать с Российской Федерацией. Я так понимаю, что как раз вот это окрыление произошло после того, когда его заверили в том, что его снова поддержат и дадут много денег и оружия", - добавил Гагин. По его мнению, все эти события объясняют отказ президента США Дональда Трампа на приглашение президента России принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html
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в мире, украина, сша, россия, ян гагин, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Ян Гагин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Эксперт раскрыл смысл сделки США и Украины по редкоземельным металлам

Гагин: сделка по редкоземельным металлам легализует военную помощь США Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной фактически является легализацией военной помощи, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Украину сейчас грабят. Их не обманули, потому что (Владимир) Зеленский понимал, что за договор он собирается заключать. И это не обман. Зеленский участник этого мошенничества в отношении своего государства и своего народа. А Соединенные Штаты таким образом просто легализуют военную помощь Украине для ослабления России", - заявил Гагин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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08:00
По его словам, согласно этой сделке Соединенные Штаты получают редкоземельные металлы и любые другие ископаемые на территории Украины бессрочно. Он подчеркнул, что в оплату всех минералов и ресурсов может идти военная помощь.
Также эксперт заметил, что эта сделка фактически "окрылила" Зеленского, после заключения которой он сделал два громких заявления: отказ от предложенного президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни 80-летней годовщины Победы и заявление, в котором глава киевского режима обозначил отсутствие гарантий безопасности лидерам иностранных государств, решивших посетить Москву на 9 мая.
"Он (Зеленский) практически озвучил прямые угрозы в адрес тех, кто будет сотрудничать с Российской Федерацией. Я так понимаю, что как раз вот это окрыление произошло после того, когда его заверили в том, что его снова поддержат и дадут много денег и оружия", - добавил Гагин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Трамп принял пас от Путина
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По его мнению, все эти события объясняют отказ президента США Дональда Трампа на приглашение президента России принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга
2 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЯн ГагинВладимир ПутинДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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