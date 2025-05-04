Эксперт раскрыл смысл сделки США и Украины по редкоземельным металлам
Гагин: сделка по редкоземельным металлам легализует военную помощь США Украине
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной фактически является легализацией военной помощи, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Украину сейчас грабят. Их не обманули, потому что (Владимир) Зеленский понимал, что за договор он собирается заключать. И это не обман. Зеленский участник этого мошенничества в отношении своего государства и своего народа. А Соединенные Штаты таким образом просто легализуют военную помощь Украине для ослабления России", - заявил Гагин.
По его словам, согласно этой сделке Соединенные Штаты получают редкоземельные металлы и любые другие ископаемые на территории Украины бессрочно. Он подчеркнул, что в оплату всех минералов и ресурсов может идти военная помощь.
Также эксперт заметил, что эта сделка фактически "окрылила" Зеленского, после заключения которой он сделал два громких заявления: отказ от предложенного президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни 80-летней годовщины Победы и заявление, в котором глава киевского режима обозначил отсутствие гарантий безопасности лидерам иностранных государств, решивших посетить Москву на 9 мая.
"Он (Зеленский) практически озвучил прямые угрозы в адрес тех, кто будет сотрудничать с Российской Федерацией. Я так понимаю, что как раз вот это окрыление произошло после того, когда его заверили в том, что его снова поддержат и дадут много денег и оружия", - добавил Гагин.
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По его мнению, все эти события объясняют отказ президента США Дональда Трампа на приглашение президента России принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.