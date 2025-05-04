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В Калифорнии разбился самодельный самолет - РИА Новости, 04.05.2025
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03:29 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/samolet-2014830968.html
В Калифорнии разбился самодельный самолет
В Калифорнии разбился самодельный самолет - РИА Новости, 04.05.2025
В Калифорнии разбился самодельный самолет
Небольшой самодельный самолет разбился в американском штате Калифорния, его пилоту выжить не удалось, сообщает телеканал ABC со ссылкой на власти. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T03:29:00+03:00
2025-05-04T03:29:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Небольшой самодельный самолет разбился в американском штате Калифорния, его пилоту выжить не удалось, сообщает телеканал ABC со ссылкой на власти. "В субботу днем небольшой самодельный самолет разбился в Сими-Вэлли, Калифорния, он нанес повреждения двум домам и загорелся... Неизвестный пилот был единственным человеком на борту разбившегося (самолета - ред.) Vans RV-10... Пилот погиб", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на местных чиновников и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Согласно представителю пожарной службы, жители домов не пострадали, возгорание удалось потушить. За последнее время в США произошли как минимум несколько авиапроисшествий с жертвами: крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, в результате которого погибли шесть человек, крушение самолета Cessna 310 в штате Флорида, в котором погибли трое, а также крушение легкомоторного самолета на Аляске, в результате которого погибли два человека.
https://ria.ru/20250502/samolet-2014700481.html
https://ria.ru/20250414/ljudi-2011117740.html
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в мире, калифорния, сша, нью-йорк (город)
В мире, Калифорния, США, Нью-Йорк (город)
В Калифорнии разбился самодельный самолет

В Калифорнии разбился небольшой самодельный самолет, пилот погиб

CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Небольшой самодельный самолет разбился в американском штате Калифорния, его пилоту выжить не удалось, сообщает телеканал ABC со ссылкой на власти.
"В субботу днем небольшой самодельный самолет разбился в Сими-Вэлли, Калифорния, он нанес повреждения двум домам и загорелся... Неизвестный пилот был единственным человеком на борту разбившегося (самолета - ред.) Vans RV-10... Пилот погиб", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на местных чиновников и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
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Согласно представителю пожарной службы, жители домов не пострадали, возгорание удалось потушить.
За последнее время в США произошли как минимум несколько авиапроисшествий с жертвами: крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, в результате которого погибли шесть человек, крушение самолета Cessna 310 в штате Флорида, в котором погибли трое, а также крушение легкомоторного самолета на Аляске, в результате которого погибли два человека.
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