В Калифорнии разбился самодельный самолет
В Калифорнии разбился небольшой самодельный самолет, пилот погиб
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Небольшой самодельный самолет разбился в американском штате Калифорния, его пилоту выжить не удалось, сообщает телеканал ABC со ссылкой на власти.
"В субботу днем небольшой самодельный самолет разбился в Сими-Вэлли, Калифорния, он нанес повреждения двум домам и загорелся... Неизвестный пилот был единственным человеком на борту разбившегося (самолета - ред.) Vans RV-10... Пилот погиб", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на местных чиновников и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Согласно представителю пожарной службы, жители домов не пострадали, возгорание удалось потушить.
За последнее время в США произошли как минимум несколько авиапроисшествий с жертвами: крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, в результате которого погибли шесть человек, крушение самолета Cessna 310 в штате Флорида, в котором погибли трое, а также крушение легкомоторного самолета на Аляске, в результате которого погибли два человека.
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