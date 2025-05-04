https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014936805.html

Симион и Антонеску выходят во второй тур президентских выборов в Румынии

Симион и Антонеску выходят во второй тур президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 04.05.2025

Симион и Антонеску выходят во второй тур президентских выборов в Румынии

Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион и кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску выходят во... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T22:55:00+03:00

2025-05-04T22:55:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион и кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску выходят во второй тур выборов президента, свидетельствуют данные ЦИК республики после обработки 90,01% бюллетеней.Так, Симион набирает 40,13% голосов, а Антонеску — 21,15%. На третьем месте оказался мэр Бухареста Никушор Дан с 19,43%, на четвертом — экс-премьер Виктор Понта с 14,32%. Согласно местному законодательству, победителем первого тура признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку пока ни один из них не набирает больше 50%, ЦИК может объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.В воскресенье в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов:Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.

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Влада Икрамова

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