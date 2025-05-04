https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014936805.html
Симион и Антонеску выходят во второй тур президентских выборов в Румынии
Симион и Антонеску выходят во второй тур президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 04.05.2025
Симион и Антонеску выходят во второй тур президентских выборов в Румынии
Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион и кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску выходят во... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:55:00+03:00
2025-05-04T22:55:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион и кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску выходят во второй тур выборов президента, свидетельствуют данные ЦИК республики после обработки 90,01% бюллетеней.Так, Симион набирает 40,13% голосов, а Антонеску — 21,15%. На третьем месте оказался мэр Бухареста Никушор Дан с 19,43%, на четвертом — экс-премьер Виктор Понта с 14,32%. Согласно местному законодательству, победителем первого тура признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку пока ни один из них не набирает больше 50%, ЦИК может объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.В воскресенье в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов:Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джордже симион, румыния, виктор понта, бухарест
В мире, Джордже Симион, Румыния, Виктор Понта, Бухарест
КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион и кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску выходят во второй тур выборов президента, свидетельствуют данные ЦИК республики после обработки 90,01% бюллетеней.
Так, Симион набирает 40,13% голосов, а Антонеску — 21,15%. На третьем месте оказался мэр Бухареста Никушор Дан с 19,43%, на четвертом — экс-премьер Виктор Понта с 14,32%.
Согласно местному законодательству, победителем первого тура признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку пока ни один из них не набирает больше 50%, ЦИК может объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.
В воскресенье в Румынии
прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов:
- лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион;
- независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
- кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;
- лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони;
- независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
- глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
- член Социал-либеральной гуманистической партии Румынии Лавиния Шандру;
- глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
- бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
- экс-министр образования Даниел Фунериу;
- лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску
. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.