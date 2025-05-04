https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014936212.html

Симион и Антонеску вышли во второй тур выборов президента Румынии

Симион и Антонеску вышли во второй тур выборов президента Румынии - РИА Новости, 04.05.2025

Симион и Антонеску вышли во второй тур выборов президента Румынии

Предварительные данные ЦИК Румынии после подсчета 80% голосов показывают, что президент страны будет выбран во втором туре, в который могут пройти лидер... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T22:52:00+03:00

2025-05-04T22:52:00+03:00

2025-05-04T23:00:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Предварительные данные ЦИК Румынии после подсчета 80% голосов показывают, что президент страны будет выбран во втором туре, в который могут пройти лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион и кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску.В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет.Данные ЦИК после подсчета 80,01% голосов показывают, что Симион набирает 40,78% голосов, Антонеску - 21,32% голосов, на третьем месте мэр Бухареста Никушор Дан с 18,33%, четвертое занимает экс-премьер Виктор Понта с 14,60% голосов. Согласно законодательству Румынии, победителем первого тура президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку пока ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов, ЦИК может объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимы й кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников.

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014912000.html

https://ria.ru/20250504/senator-2014889663.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html

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румыния, в мире, джордже симион