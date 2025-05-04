https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014928142.html

Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии по данным ЦИК

Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии по данным ЦИК - РИА Новости, 04.05.2025

Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии по данным ЦИК

Лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион лидирует на выборах президента Румынии с 41,32% голосов, на втором месте кандидат РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T21:34:00+03:00

2025-05-04T21:34:00+03:00

2025-05-04T23:21:00+03:00

румыния

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джордже симион

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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион лидирует на выборах президента Румынии с 41,32% голосов, на втором месте кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, у него 27,45% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 2,6% голосов.В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет.Первые данные ЦИК показывают, что Симион набирает 41,32% голосов, Антонеску - 27,45% голосов, на третьем месте мэр Бухареста Никушор Дан с 13,21%, четвертое занимает экс-премьер Виктор Понта с 12,95% голосов.На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимы й кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014912000.html

https://ria.ru/20250504/senator-2014889663.html

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румыния, в мире, джордже симион